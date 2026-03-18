Отопительный сезон – все: какой город в Украине первым останется без тепла
- В Николаеве с 24 марта заканчивают отопительный сезон – из-за повышения среднесуточной температуры воздуха.
- Исключения возможны для учреждений соцсферы, а начисления скорректируют в соответствии с фактическими датами подачи тепла.
Официально отопительный сезон в этом году в Украине продлится до 31 марта, однако в правительстве уже предупреждали – всё зависит от погоды. Например, в одном из областных центров уже приняли решение прекратить теплоснабжение раньше этой даты.
Когда завершится отопительный сезон?
Отопление в Николаеве отключат с 24 марта, сообщили в горсовете. Однако по отдельным обращениям возможны исключения.
Решение о завершении отопительного сезона в Николаеве принял исполком городского совета в среду, 18 марта.
Причина – повышение среднесуточной температуры воздуха до более 8 градусов тепла в течение трех дней.
Поэтому теплоснабжение прекратят уже с 24 марта на всех объектах, кроме учреждений социальной сферы. Например, отопление могут продолжить в детских садах, больницах, родильных домах и амбулаториях – по отдельным обращениям соответствующих управлений.
Начисления за услуги отопления, льготы и субсидии будут скорректированы в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты планируют завершить в течение 30 дней,
– добавили в горсовете.
К слову, теплоснабжающие предприятия и потребители должны завершить отключение тепла в технологической последовательности не позднее чем за 5 дней со дня принятия решения.
Справка: по постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивается не ранее, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла в течение трех суток.
Как Украина готовится к следующей зиме?
Напомним, на основе опыта этой зимы Украина готовит план обновления энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон. В частности, в работу введут 1,5 гигаватта когенерационных установок, а инфраструктуру дополнительно защитят.
Министр энергетики Денис Шмыгаль также сообщал о планах по восстановлению ориентировочно 4 гигаватт генерации, а также привлечение 5 миллиардов евро от партнеров. Государство разворачивает новую архитектуру энергетической безопасности.