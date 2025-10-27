Под угрозой срыва: что происходит с отопительным сезоном в Крыму

Во многих городах Крыма, в частности в Симферополе, снова срыв начала отопительного сезона. Сейчас в крымском сегменте соцсетей жители массово жалуются на отсутствие отопления в многоквартирных домах.

Что не так с началом отопительного сезона в Крыму?

Об этом рассказал один из крымских активистов на условиях анонимности, пишет 24 канал со ссылкой на Крым.Реалии.

По его информации, особенно острая ситуация в крымской столице. Там обещали подать тепло во все многоквартирные дома еще неделю назад – с 20 октября.

В Симферополе сейчас (26 октября) очень много возмущения из-за того, что многоквартирные дома и даже целые улицы до сих пор остаются без отопления – например, Суходольная, Троллейбусная и другие. По всему городу видны очаги прорывов теплотрасс, откуда клубами идет пар. Коммунальщики не успевают ликвидировать аварии,

– сообщил активист.

Причина не только в слабой подготовке к отопительному сезону. Подобные события стали следствием и в значительной степени в физическом износе теплосетей, которые не выдерживают нагрузки, когда к ним подключают новостройки в условиях массовой точечной застройки крымской столицы.

Об этом также пишет крымский пророссийский политик и блогер Степан Кискин. По его мнению, ответственные за срыв отопительного сезона должны быть наказаны.

Призываю снова и снова Главу Крыма Сергея Аксенова защитить население Крыма от такого кадрового состава крымских чиновников, от которых уже не только морально, но и физически страдает весь народ,

– заявил блогер.

Как отмечают в заметке, эксперты обращают внимание на возможную фальсификацию паспортов готовности домов, ведь пустые системы отопления свидетельствуют о неподготовленности управляющих компаний к отопительному сезону.

В частности ситуацию осложняют аварии. Например, в Симферополе на улице Лермонтова прорвало трубу, затопив подъезд с 9 по 1 этаж.

Обратите внимание! На горячую линию организации "ЖКХ Контроль РК" уже поступили десятки жалоб от жителей Симферополя, Керчи и других городов.

Какие еще проблемы наблюдаются в оккупированном Крыму?