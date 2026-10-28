Тело начнется уже в пятницу: где 30 октября стартует отопительный сезон

Осенние холода заставляют местные власти ускорить переход городских коммуникаций на зимний режим работы. Уже в ближайшее время жители еще одного региона смогут ощутить начало отопительного сезона.

Когда батареи начнут греть 30 октября

Отопительный сезон в Ровно и Квасилове официально начнется уже в эту пятницу, 30 октября, сообщил исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян.

Соответствующее распоряжение для всех категорий потребителей подписал глава города. В первую очередь теплоноситель будут подавать в медицинские и образовательные учреждения. В частности, городской роддом и детская больница уже получают отопление.

При этом подача тепла будет осуществляться исключительно тем потребителям, которые:

имеют надлежащим образом оформленные паспорта;

имеют акты готовности объектов к отопительному периоду.

О необходимости своевременного оформления этих документов неоднократно напоминали председателям правлений ОСМД и представителям управляющих компаний. От готовности домов зависит своевременное начало отопительного сезона,

– добавил Шакирзян.

Какова ситуация с отоплением в других регионах Украины

Из-за резкого понижения температуры отопительный сезон уже активно разворачивается по всей стране. Например, в Тернополе и Хмельницком подачу тепла начали 28 октября.

В то же время в Полтавской общине коммунальщики переведут систему в зимний режим со 2 ноября.