Отопительный сезон в Сумах: известная дата старта

Отопительный сезон в Сумах начнется уже со следующей недели, 24 октября. Об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.

Отопительный сезон в Сумах

Вслед за мэром Киева о старте отопительного сезона сообщил и городской голова Сум. Тепло в городе дадут с 24 октября.

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Лысенко рассказал, что в Сумах нынешняя погода позволяет включить тепло в домах горожан позже традиционного 15 октября. Включить отопление начнут при 8 градусах среднесуточной температуры воздуха.

Он отметил, что в городских больницах и социальных учреждениях уже начали давать тепло. Для этого нужно было подать соответствующее обращение. Также мэр призвал сумчан экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами / Инфографика 24 канала

Как утеплить дом

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, в комментарии 24 канала ранее рассказывал, что для того, чтобы утеплить дом нужно, прежде всего, заменить окна в квартире, а также входную дверь.

Если собраться средствами, то можно заменить окна в подъезде и тамбурные или входные двери в дом. Все это делается быстро и даст результат,

– поделился он.

Также хорошо удерживают тепло в квартире и в частном доме пластиковые окна. Однако если на это нет средств, можно утеплить своими руками: нужно откосы на окнах или другие же щели заклеить ватой и липколентой.

Чтобы сохранить в доме тепло при отключении централизованного отопления можно:

отрегулировать пластиковые окна на зимнее плотное закрывание, чтобы снизить выход тепла;

постелить ковры на полу, ведь он отлично сохраняет тепло;

впускайте свет в дом, когда на улице греет солнце, это может повысить температуру в комнате или квартире на несколько градусов;

обустроить фольговую изоляцию батарей, расположенных в нишах, чтобы сэкономить до 20% тепла;

приобретите электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;

пользуйтесь грелками, чем больше грелок будет в помещении – тем теплее.