Газовые объекты могут стать следующей целью: решится ли на это Россия

На фоне последних событий, а именно повреждения россиянами энергосистемы Украины, следующей целью врага могут стать газовые объекты. На сегодняшний день запасы в газохранилищах Украины составляют около 15 миллиардов кубометров газа. Хватит ли этого для отопительного сезона, читайте в материале.

Сами выстрелят себе в ногу

Как рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города", теоретически следующей целью россиян после разрушений энергосистемы Украины могут стать газовые объекты.

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Однако надо понимать, что от газотранспортной системы Украины зависит и сама Россия. Российский газ еще прокачивается через Украину, и, соответственно, если враг начнет разрушать эти газовые объекты - сам же "выстрелят себе в ногу".

Юрий Щедрин Эксперт "Центра развития города" Если же у россиян политическая целесообразность превысит экономическую, то, конечно, они могут это сделать. Но для них это не будет выгодно, особенно на фоне разрушений на "Северном потоке".

Хватит ли Украине газа

По словам эксперта, для Украины разрушение газовых объектов будет означать прежде всего потерю транзита и средств от него. А что касается обеспечения газом, то здесь прогнозировать трудно.

Это могут быть определенные проблемы, но какие именно проблемы будут зависеть от повреждений,

– добавляет Юрий Щедрин.

В настоящее время в Украине запас газа составляетОн ниже запланированного, ведь сначала планировали 19 миллиардов кубометров газа.

По прогнозам эксперта, данного объема, который есть сейчас, более чем достаточно для потребителей.

Этой зимой на 20–40% сократится потребление газа из-за снижения промышленности и снижения самого населения;

Кроме того, будет уменьшение температуры отопления на несколько градусов;

В общем, все будет зависеть сейчас от зимы. Если она будет очень прохладной, то может не хватить, и соответственно нужно будет докупить газ. Если зима будет умеренной, то газа вполне хватит. Не забывайте, что альтернативой газу может стать уголь,

– говорит собеседник.

Докупать газ вполне реально. То есть, если есть деньги, то есть и товар. И хоть это будет не так просто, но возможно.

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Как подготовиться к отопительному сезону

Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.



Что делать, если выключат газоснабжение / Инфографика 24 канала

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