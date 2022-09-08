Газ или твердотопливные котлы: чем лучше отапливать дом зимой

С приходом нынешней зимы для украинцев возникают все новые проблемы: как отапливать свой дом, учитывая все возможные ситуации с отопительным сезоном. Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не замерзнуть.

Как рассказал 24 каналу глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний Алексей Корчмит, для индивидуального жилищного сектора ситуация с отоплением лучше, чем для многоквартирных домов. В частных домах есть возможность диверсификации видов топлива для обогрева помещений.

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Преимущество диверсификации

происходит путём использования как газовых, так и твердотопливных котлов. Последние могут работать на углях, дровах, паллетах, шелухе и т.д.

В самой богатой стране Европы – Германии – в частном жилом секторе широко используются приборы отопления, работающие на альтернативных видах топлива. Обычно они дублируют газ альтернативным топливом в виде дров, угля или паллет, а также вырабатываемой электроэнергией в частности солнечными панелями или маленькими ветряками.

Алексей Корчмит Глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний Универсальной рекомендации для всех частных домохозяйств по выбору топлива нет. Диверсификация видов топлива должна быть разумной с привязкой к местным видам ресурса.

В случае диверсификации речь может идти не только о полном отсутствии определенного вида топлива, а, например, о его недостаточности. В таком случае замена старого газового котла на более современный может дать до 15 – 20% экономии топлива. Когда не хватает газа, это может частично разрешить ситуацию.

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5 шагов, чтобы не замерзнуть

По рекомендациям Юрия Щедрина, аналитика "Центра развития городов", следует придерживаться нескольких правил, чтобы этой зимой ваш дом оставался теплым:

Коммуникация. В многоквартирном доме должен быть ответственный, у кого были контакты жильцов всех квартир. В доме должен быть человек, знающий, где есть дренажи, и в случае необходимости мог бы слить теплоноситель из отопительной системы.

В многоквартирном доме должен быть ответственный, у кого были контакты жильцов всех квартир. В доме должен быть человек, знающий, где есть дренажи, и в случае необходимости мог бы слить теплоноситель из отопительной системы. Каждый житель должен знать обслуживающую его организацию : что она делает, как работает, есть ли у нее специалисты, которые в случае необходимости смогут сделать текущий ремонт.

: что она делает, как работает, есть ли у нее специалисты, которые в случае необходимости смогут сделать текущий ремонт. Жителям многоквартирных домов, которые приобрели электрообогреватели, следует лично проверить состояние электросети в доме и собственной квартире , чтобы обезопаситься в будущем от короткого замыкания и пожара в результате перегрузки электросети.

, чтобы обезопаситься в будущем от короткого замыкания и пожара в результате перегрузки электросети. Необходимо проверить состояние отопительных коммуникаций, то есть труб , по которым поставляется энергоноситель. По возможности, трубы следует утеплить.

, по которым поставляется энергоноситель. По возможности, трубы следует утеплить. Обязательно утеплите подъезд и места общего пользования в доме. Это можно сделать собственноручно за минимальные средства.

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