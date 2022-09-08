Як розповів 24 каналу голова Української асоціації Енергосервісних компаній Олексій Корчміт, для індивідуального житлового сектора ситуація з опаленням краща, ніж для багатоквартирних будинків. В приватних будинках є можливість диверсифікації видів палива для обігріву приміщень.

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Диверсифікація видів палива відбувається шляхом використання як газових, так і твердопаливних котлів. Останні можуть працювати на вугіллі, дровах, палетах, лушпинні тощо.

Перевага диверсифікації

В найбагатшій країні Європи – Німеччині – в приватному житловому секторі широко використовують прилади опалення, що працюють на альтернативних видах палива. Зазвичай вони дублюють газ альтернативним паливом у вигляді дров, вугілля або палет, а також електроенергією, яка виробляється зокрема, сонячними панелями або маленькими вітряками.

Олексій Корчміт Голова Української асоціації Енергосервісних компаній Універсальної рекомендації для всіх приватних домогосподарств щодо вибору типу палива немає. Диверсифікація видів палива має бути розумною, з прив’язкою до місцевих видів ресурсу.

У випадку з диверсифікацією мова може йти не лише про повну відсутність певного виду палива, а, наприклад, про його недостатність. В такому разі заміна старого газового котла на більш сучасний може дати до 15 – 20% економії палива. Коли бракує газу, це може частково вирішити ситуацію.

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5 кроків, щоб не замерзнути

За рекомендаціями Юрія Щедріна, аналітика "Центру розвитку міст", варто дотримуватися декількох правил, щоб цієї зими ваша домівка залишалася теплою:

Комунікація. У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, у кого були б контакти мешканців всіх квартир. В будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи.

У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, у кого були б контакти мешканців всіх квартир. В будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи. Кожен мешканець має знати організацію, яка його обслуговує : що вона робить, як працює, чи є у неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт.

: що вона робить, як працює, чи є у неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт. Жителям багатоквартирних будинків, які придбали електрообігрівачі, варто особисто перевірити стан електромережі в будинку і власній квартирі , щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі.

, щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі. Необхідно перевірити стан опалювальних комунікацій, тобто труб , якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити.

, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити. Обов’язково утеплити під’їзд і місця загального користування в будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти.

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