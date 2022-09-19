Готовимся к зиме: как правильно выбрать обогреватель

Несмотря на то, что в Украине сейчас только осень, но холодно становится все чаще. Зима же в этом году будет одной из самых трудных за все годы. Какие альтернативные виды отопления украинцам нужно купить, читайте в тексте.

Нынешняя зима будет держать для нас много сюрпризов. Как подготовиться к этому и какими обогревателями закупиться?

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Обогреватели: какие виды

Спрос на приборы для обогрева растет летом. Наиболее популярными оказались электрические конвекторы, а также радиаторы.

Электрические обогреватели;

Они наиболее популярны среди населения, ведь ими легко пользоваться и относительно не дороги. Цена колеблется от 2 до 3 тысяч гривен. Мощность конвекторов около 1 – 2,5 кВт, а хватает для комнат площадью более 30 квадратных метров.

Инфракрасные обогреватели;

Являются мощностью до 1 кВт и считаются небольшими, и большие – мощностью более 2 кВт. Стоят они в пределах от 700 гривен до 2,5 тысячи гривен. Работают такие обогреватели подобно солнцу, то есть излучают волны в инфракрасном диапазоне.

Масляные обогреватели;

Такие устройства имеют внутри минеральное масло, которое нагревается и излучает тепло. Стоят от 3 до 4 тысяч гривен. Простые в использовании и довольно долго удерживают тепло в комнате. Единственное, что металлический корпус обогревателя быстро нагревается, что может оказаться опасным. Также, мощность масляных обогревателей достаточно велика – более 2 кВт. Это приводит к большой нагрузке на сеть.

Тепловые вентиляторы;

Преимуществом таких вентиляторов есть то, что они мобильны, а еще быстро нагревают комнату. Стоимость составляет от 800 гривен до 1,5 тысячи гривен. Однако они не подходят для обогрева больших помещений, ведь малы и потребляют много электричества.

Твердотопливные или газовые обогреватели

Главный недостаток перечисленных обогревателей – их зависимость от электроэнергии. Риск составляют не только потенциальные российские атаки, но и неподготовленность жилья.

Такие обогреватели обычно работают на дровах, угле, паллетах и газе. И спрос на них растет только среди населения, проживающего в частном секторе. Использование таких обогревателей невозможно в квартирах.

Как рассказал 24 каналу Алексей Корчмита, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний, газа может не хватать. И его может не хватать на уровне 2–3 миллиарда кубов в год.

Алексей Корчмит Глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний Я считаю, что государству нужно максимально стимулировать переход населения, живущего в частном секторе, потому что ситуация в многоквартирных домах совсем другая – там нельзя сменить основной источник отопления, на другие источники отопления. Итак, это дрова, уголь, торф, паллеты и все остальное. И таким образом пройти зиму.

Следовательно, для этого следует выбирать:

Буржуйки;

Их цена 4 – 6 тысяч гривен. Для монтажа буржуйки требуется дымоход. Недостатком таких обогревателей является то, что они не могут обогреть большую площадь помещения из-за малого размера.

Твердотопливные и газовые котлы;

Твердотопливные котлы могут быть установлены только в частных домах, а газовые работают и в квартирах, и в домах. Цена таких устройств достаточно велика: 15 – 25 тысяч гривен, дополнительные несколько тысяч гривен стоит отдать еще и за монтаж. Кроме того, газовые котлы не могут работать, если будут частые перебои с электроснабжением.

Генераторы

Это единственные устройства, не требующие газа или электричества. Они работают на бензине или дизельном топливе. Цена их тоже не из дешевых: от 15 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

Но использовать их может не каждый, ведь для полноценной работы им нужно открытое пространство. Выхлопные газы делают невозможным его работу в помещении.

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Не забывайте и о наиболее простом варианте подготовки к теплой зиме – одежде, одеяла, газовые плиты и прочее. Следовательно, одеяла стоят от 700 гривен до 1,5 тысячи гривен. Спальные мешки, которые тоже пригодятся, стоят от 650 гривен до 3 тысяч гривен. Что касается нагревания пищи и воды, если исчезнет газ, то стоит закупиться туристическими газовыми плитками и горелками. Согласятся электрические простыни и электроодеяла.

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