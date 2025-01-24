Шмыгаль рассказал, как Украина проходит отопительный сезон

Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона. Сейчас он проходит достаточно успешно.

Как проходит отопительный сезон в Украине

В частности, несмотря на постоянные атаки России, украинская энергосистема остается целостной и работает стабильно, передает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

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Вызовов много, и ситуация может быстро меняться. Поэтому 24/7 работаем, чтобы усилить нашу энергетику,

– подчеркнул Шмыгаль.

К тому же Украина продолжает строить новые объекты и развивать распределенную генерацию, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему менее уязвимую к атакам. Согласно словам чиновника, также продолжаются ремонты и восстановление.

На время военного положения мы приняли решение, что завоз энергетического оборудования происходит без НДС. Речь идет об оборудовании, необходимое для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации,

– сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что на этот отопительный сезон в Украине тарифы на тепло и свет останутся без каких-либо изменений. Как ранее и обещало правительство.

Важно! Кроме того, в бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 миллиарда гривен. Это должно обеспечит поддержку всех украинцев, которые в том нуждаются.

Помощь украинцам во время отопительного сезона

Также Шмыгаль рассказал, что правительство продолжает программы льготного финансирования. Например, для частных домохозяйств действует программа кредитования под 0% на установку солнечных панелей.

ОСМД могут воспользоваться программой ГринДИМ и получить 2 млн грн на солнечные станции и 2 млн грн на тепловые насосы. Есть уже почти 150 заявок и призываем ОСМД активнее пользоваться этой программой, чтобы повысить собственную энергетическую устойчивость,

– отметил украинский премьер.

Он добавил, что для малого и среднего бизнеса есть льготные кредиты по программе "5-7-9" и по программе Фонда декарбонизации.

Более того, соответствии с политикой "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.

Заметьте! Недавно такой перечень был расширен втрое. Теперь там почти 450 наименований продукции от 19 производителей.