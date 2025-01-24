Шмыгаль рассказал, как Украина проходит отопительный сезон
Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона. Сейчас он проходит достаточно успешно.
Как проходит отопительный сезон в Украине
В частности, несмотря на постоянные атаки России, украинская энергосистема остается целостной и работает стабильно, передает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Читайте также Платить за электроэнергию теперь нужно меньше: какое решение приняло правительство
Вызовов много, и ситуация может быстро меняться. Поэтому 24/7 работаем, чтобы усилить нашу энергетику,
– подчеркнул Шмыгаль.
К тому же Украина продолжает строить новые объекты и развивать распределенную генерацию, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему менее уязвимую к атакам. Согласно словам чиновника, также продолжаются ремонты и восстановление.
На время военного положения мы приняли решение, что завоз энергетического оборудования происходит без НДС. Речь идет об оборудовании, необходимое для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации,
– сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что на этот отопительный сезон в Украине тарифы на тепло и свет останутся без каких-либо изменений. Как ранее и обещало правительство.
Важно! Кроме того, в бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 миллиарда гривен. Это должно обеспечит поддержку всех украинцев, которые в том нуждаются.
Помощь украинцам во время отопительного сезона
Также Шмыгаль рассказал, что правительство продолжает программы льготного финансирования. Например, для частных домохозяйств действует программа кредитования под 0% на установку солнечных панелей.
ОСМД могут воспользоваться программой ГринДИМ и получить 2 млн грн на солнечные станции и 2 млн грн на тепловые насосы. Есть уже почти 150 заявок и призываем ОСМД активнее пользоваться этой программой, чтобы повысить собственную энергетическую устойчивость,
– отметил украинский премьер.
Он добавил, что для малого и среднего бизнеса есть льготные кредиты по программе "5-7-9" и по программе Фонда декарбонизации.
Более того, соответствии с политикой "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.
Заметьте! Недавно такой перечень был расширен втрое. Теперь там почти 450 наименований продукции от 19 производителей.