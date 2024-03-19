Отопительный сезон подходит к концу: батареи могут выключить уже в марте

Уже в конце этого месяца отопительный сезон в Украине может подойти к концу. Все из-за погодных условий.

Отопительный сезон завершается

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию Le Figaro рассказал, что в конце марта отопительный сезон завершится из-за плюсовой температуры.

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Алексей Чернышов Глава НАК "Нафтогаз Украины" Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.

Он добавил, что зима 2024 года прошла для украинцев спокойно, что однозначно является плюсом.

Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема является очень надежной. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно,

– добавил он.

Кто может не платить за ЖКУ

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, однако окончательное решение принимает местная власть.

Правительством определены случаи при которых гражданину положена компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях: