Отопительный сезон подходит к концу: батареи могут выключить уже в марте
Источник:Le Figaro
Уже в конце этого месяца отопительный сезон в Украине может подойти к концу. Все из-за погодных условий.
Отопительный сезон завершается
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию Le Figaro рассказал, что в конце марта отопительный сезон завершится из-за плюсовой температуры.
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Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.
Он добавил, что зима 2024 года прошла для украинцев спокойно, что однозначно является плюсом.
Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема является очень надежной. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно,
– добавил он.
Кто может не платить за ЖКУ
Правительством определены случаи при которых гражданину положена компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях:
- нарушен график вывоза бытовых отходов;
- в доме температура воздуха ниже допустимой;
- температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;
- горячая и холодная вода, поступающих в помещение, ненадлежащего качества.