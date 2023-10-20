Сколько домов уже подключили к теплу в Киеве

В Киеве тепло появилось в более чем 7 тысячах зданий. Большинство из них являются жилыми домами.

Всего в Киеве, где теплоснабжение подключили уже 7 175 зданий. Процесс продолжается.

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Сколько школ и садов подключили к теплу

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице с теплом на сегодняшний день:

254 учебных заведения,

378 детских садов,

150 медучреждений,

165 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Он подчеркнул, что учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих город подает тепло в дома ОСМД, ЖСК и ведомственные.

Что с отоплением в жилых домах

Что касается домов киевлян, то с отоплением сейчас 6,2 тысяч жилых домов. Это значительно больше, чем за прошедшие сутки 19 октября, когда их количество составляло 4,5 тысячи.

Между тем, во Львове от 20 октября приостановят подачу отопления, которое запустили только 16 октября. Такое решение горсовет принял из-за значительного повышения температуры наружного воздуха.

Восстановление теплоснабжения будет зависеть от температурных показателей, однако предварительно его планируют восстановить на следующей неделе.