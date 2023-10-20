Загалом у Києві де теплопостачання під'єднали вже 7 175 будівель. Процес продовжується.

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Скільки шкіл та садків під'єднали до тепла

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці з теплом на сьогодні:

254 навчальних заклади,

378 дитячих садочки,

150 медзакладів,

165 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму.

Він наголосив, що установи та заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів місто подає тепло в будинки ОСББ, ЖБК та відомчі.

Що з опаленням у житлових будинках

Що стосується осель киян, то з опаленням наразі 6,2 тисячі житлових будинків. Це значно більше, ніж минулої доби 19 жовтня, коли їхня кількість становила 4,5 тисячі.

Тим часом у Львові від 20 жовтня призупинять подачу опалення, яке запустили лиш 16 жовтня. Таке рішення міськрада прийняла через значне підвищення температури зовнішнього повітря.

Відновлення теплопостачання залежатиме від температурних показників, проте попередньо його планують відновити з наступного тижня.