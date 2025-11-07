"Десять дней на раскачку": когда включат отопление в домах Николаева
- Отопительный сезон в жилом фонде Николаева начался с 7 ноября.
- Но тепло не сразу поступит во все дома, коммунальщики имеют 10 дней, чтобы полноценно войти в отопительный сезон.
В Николаеве начинается отопительный сезон для жилых домов. Однако тепло поступит не сразу во все дома жителей города.
Когда будет тепло в домах Николаева?
Исполнительный комитет города принял решение о начале отопительного сезона для жилого фонда с 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.
По его словам, городская власть внимательно следит за изменениями температуры воздуха, поэтому и было принято такое решение.
Сейчас теплоснабжающие компании Николаева делают все возможное, чтобы в домах николаевцев как можно быстрее стало тепло. Однако на это может потребоваться определенное время.
Есть 10 дней на раскачку, чтобы войти в сезон плавно и без сбоев,
– отметил Сенкевич.
Ранее местные власти предупреждали, что тепло в дома Николаева подадут, когда температура воздуха устойчиво снизится.
Важно! Однако отопительный сезон в учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Николаева начали еще 30 октября.
Где еще включили отопление для населения?
Недавно обогревать жилой фонд также начали во Львове. В городе Льва начали подачу тепла в жилые дома 3 ноября. Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, пишет "Общественное".
- Он отметил, что с понедельника запустили котельные, которые еще не работали в этом отопительном сезоне.
- Также тепло в дома города начали подавать котельные, которые ранее обеспечивали энергоносителем только учреждения социальной сферы или подавали теплую воду.
Впрочем, как и в Николаеве, во Львове предупредили, что батареи станут теплыми не у всех сразу. Все зависит от того, как конкретный дом подготовился к отопительному сезону.
Если проведены все соответствующие регламентные мероприятия, тогда проблем не будет, дом получит сразу тепло,
– подчеркнул Одинец.
Стоит знать! Детсады, школы и больницы Львова начали получать тепло еще до 18 октября.
Отопительный сезон в Украине: что известно?
Отопительный сезон в Украине официально начался 28 октября. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Уже по состоянию на 1 ноября в 18 областях страны общины подали тепло в жилые дома.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что подготовка к зиме продолжается в сложных условиях постоянных угроз. По его словам, строительство защитных сооружений для энергетических объектов началось еще в 2023 году, когда Россия начала системно атаковать критическую инфраструктуру.
Украина вошла в отопительный сезон с запасом в 13,2 миллиарда кубов газа. В то же время, чтобы пройти зиму без перебоев, государство нуждается в дополнительном импорте топлива. Нафтогаз оценивает эту потребность в 1,9 миллиарда евро, часть которых планируют покрыть за счет внутренних ресурсов и международной поддержки.