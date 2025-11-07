"Десять дней на раскачку": когда включат отопление в домах Николаева

В Николаеве начинается отопительный сезон для жилых домов. Однако тепло поступит не сразу во все дома жителей города.

Когда будет тепло в домах Николаева?

Исполнительный комитет города принял решение о начале отопительного сезона для жилого фонда с 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

По его словам, городская власть внимательно следит за изменениями температуры воздуха, поэтому и было принято такое решение.

Сейчас теплоснабжающие компании Николаева делают все возможное, чтобы в домах николаевцев как можно быстрее стало тепло. Однако на это может потребоваться определенное время.

Есть 10 дней на раскачку, чтобы войти в сезон плавно и без сбоев,

– отметил Сенкевич.

Ранее местные власти предупреждали, что тепло в дома Николаева подадут, когда температура воздуха устойчиво снизится.

Важно! Однако отопительный сезон в учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Николаева начали еще 30 октября.

Где еще включили отопление для населения?

Недавно обогревать жилой фонд также начали во Львове. В городе Льва начали подачу тепла в жилые дома 3 ноября. Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, пишет "Общественное".

Он отметил, что с понедельника запустили котельные, которые еще не работали в этом отопительном сезоне.

Также тепло в дома города начали подавать котельные, которые ранее обеспечивали энергоносителем только учреждения социальной сферы или подавали теплую воду.

Впрочем, как и в Николаеве, во Львове предупредили, что батареи станут теплыми не у всех сразу. Все зависит от того, как конкретный дом подготовился к отопительному сезону.

Если проведены все соответствующие регламентные мероприятия, тогда проблем не будет, дом получит сразу тепло,

– подчеркнул Одинец.

Стоит знать! Детсады, школы и больницы Львова начали получать тепло еще до 18 октября.

Отопительный сезон в Украине: что известно?