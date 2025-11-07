"Десять днів на розкачку": коли увімкнуть опалення у будинках Миколаєва

У Миколаєві розпочинається опалювальний сезон для житлових будинків. Однак тепло надійде не одразу до всіх домівок жителів міста.

Коли буде тепло у будинках Миколаєва?

Виконавчий комітет міста ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду з 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.

За його словами, міська влада уважно стежить за змінами температури повітря, тому й було ухвалене таке рішення.

Наразі теплопостачальні компанії Миколаєва роблять усе можливе, щоб у домівках миколаївців якнайшвидше стало тепло. Однак на це може знадобитися певний час.

Маємо 10 днів на розкачку, щоб увійти в сезон плавно й без збоїв,

– зауважив Сєнкевич.

Раніше місцева влада попереджала, що тепло до будинків Миколаєва подадуть, коли температура повітря стійко знизиться.

Важливо! Однак опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери Миколаєва розпочали ще 30 жовтня.

Де ще увімкнули опалення для населення?

Нещодавно обігрівати житловий фонд також розпочали у Львові. У місті Лева розпочали подачу тепла до житлових будинків 3 листопада. Про це повідомив керівник комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець, пише "Суспільне".

Він зазначив, що з понеділка запустили котельні, які ще не працювали у цьому опалювальному сезоні.

Також тепло до будинків міста почали подавати котельні, які раніше забезпечували енергоносієм лише заклади соціальної сфери або подавали теплу воду.

Втім, як і в Миколаєві, у Львові попередили, що батареї стануть теплими не в усіх одразу. Все залежить від того, як конкретний будинок підготувався до опалювального сезону.

Якщо проведені всі відповідні регламентні заходи, тоді проблем не буде, будинок отримає одразу тепло,

– наголосив Одинець.

Варто знати! Дитсадки, школи та лікарні Львова почали отримувати тепло ще до 18 жовтня.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо?