Отопительный сезон в Одесской области: когда планируется начать подачу тепла в регионы

Эта зима обещает стать очередным испытанием на прочность для энергосистемы. Однако в одном из южных регионов уже разработали план действий на случай наихудших сценариев.

Когда в домах жителей Одесской области появится тепло

Одесская область полностью завершила подготовку к отопительному сезону, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры в осенне-зимний период, о чем сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер Начальник Одесской ОВА Одесская область готова к отопительному сезону. За последние месяцы совместно с общинами и всеми профильными службами мы провели необходимую подготовку, чтобы область была максимально готова к работе в осенне-зимний период.

В то же время отопительный сезон в области начнется в соответствии с погодными условиями и температурным режимом.

Социально значимые объекты, то есть больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения, обеспечены генераторами с запасом топлива.

В частности, к работе уже готова 21 установка распределенной тепловой генерации общей мощностью 36 мегаватт.

Кроме того, в регионе устанавливают блочно-модульные котельные и усиливают защиту критически важной инфраструктуры.

Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, мы делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно,

– подчеркнул Кипер.

Напомним, что подача тепла в Киевской области уже началась на прошлой неделе. Но именно для социальной сферы.

Также отопительный сезон начался в Хмельницкой области. Тепло "получили" детские сады, больницы и т. д.

А во Львовской области уже также подписали распоряжение о начале отопительного сезона 2026–2027 годов. Но официально начнут его, когда среднесуточная температура воздуха составит +8 °C или ниже – в течение трех суток подряд.