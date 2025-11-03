Во Львове начали отопительный сезон для населения: когда тепло дойдет до всех домов
- Во Львове 3 ноября начали подачу тепла в жилые дома, но не все они получат его сразу.
- Город имеет договор с "Нафтогаз" на поставку газа, лимиты которого должны обеспечить стабильное прохождение зимы, если не будет атак и разрушений системы.
Во Львове начали подачу тепла в жилые дома в понедельник, 3 ноября. Однако коммунальщики предупредили, что батареи станут теплыми не у всех сразу.
Когда будет тепло в домах Львова?
Об этом рассказал на брифинге руководитель коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".
- По его словам, в понедельник начали запуск львовских котельных, которые в этом отопительном сезоне еще не вводили в эксплуатацию.
- Также котельные, которые до этого осуществляли подачу горячей воды или подавали тепло только в больницы или школы, заработали и на жилые дома.
Это не означает, что уже сегодня во всех домах есть тепло, но в течение нескольких дней мы полностью запустим теплоноситель во все дома горожан,
– подчеркнул Одинец.
Он добавил, что тепло в жилые дома Львова подают одновременно. Далее все же зависит от их готовности к отопительному сезону. То есть если система была заблаговременно роззитрена и заполнена водой, то проблем с подачей тепла не должно быть.
Если проведены все соответствующие регламентные мероприятия, тогда проблем не будет, дом получит сразу тепло,
– пояснил Одинец.
При этом в "Львовтеплоэнерго" отметили, что интенсивность подачи энергоносителя будут уменьшать, если температура воздуха днем будет значительно расти.
Важно! Детсады, школы и больницы Львова уже получают тепло, сообщил мэр города Андрей Садовый. Учреждения социальной сферы и здравоохранения области обеспечили теплоснабжением до 18 октября.
Хватит ли Львову газа на зиму?
Руководитель "Львовтеплоэнерго" также рассказал, что сейчас город имеет договор с НАК "Нафтогаз" на поставку газа.
В договоре лимиты на поставку газа определены помесячно, в том числе доведены на ноябрь. По мнению Александра Одинца, они являются достаточными для стабильного прохождения зимы во Львове.
Но вы сами прекрасно понимаете, что это лимиты, которые есть в договоре и поставки газа будет зависеть от состояния газотранспортной системы и соответственно от наличия или отсутствия атак врага и разрушений газотранспортной системы,
– подчеркнул Одинец.
Отопительный сезон в Украине: что известно?
Отопительный сезон в Украине официально стартовал 28 октября. Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. По ее словам, к началу холодов страна подошла с полной технической готовностью: более 17,5 тысяч котельных и около 17 тысяч километров теплосетей уже могут работать в штатном режиме.
Во время подготовки к сезону заменили более 340 километров тепловых сетей, провели масштабные ремонтные работы, а также создали необходимые запасы топлива – от угля и паллет до жидкого топлива и дров.
По состоянию на 28 октября 13 областей Украины уже были частично подключены к системам отопления, как отметило Министерство развития общин и территорий. В общем тепло подали на тот момент более чем к половине объектов социальной сферы – более 55% детских садов, школ и медицинских учреждений.