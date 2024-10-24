Когда во Львове включат отопление

Сейчас во Львове 251 бюджетное учреждение получает отопление на основании писем-обращений от руководителей учреждений. А вот население получит горячие батареи уже на следующей неделе.

Когда во Львове начнется отопительный сезон

На выходных температура во Львове поднимется до 18 градусов, а уже дальше ожидается понижение. Сейчас отопление уже есть в садиках, школах и медицинских учреждениях.

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Относительно подачи отопления населению, то мы продолжаем мониторить температуру наружного воздуха. На выходные, по предварительным прогнозам, она поднимется до 18 градусов. Далее должно быть понижение. Поэтому, на следующей неделе планируем начать отопительный сезон для населения,

– сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Городской совет, как и объекты теплоснабжения, сейчас находится в состоянии готовности в любой момент подать тепло в жилые дома. Несмотря на это. процесс восстановления подачи отопления во все жилые дома может длиться несколько дней.

Напомним! Во Львове подать тепло необходимо в более 2 тысяч домов с центральным отоплением. Также надо запустить в работу часть котельных, которые еще не работают.

В городе еще до 20 домов, которые до сих пор не имеют акта готовности к зиме