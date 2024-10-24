Коли у Львові почнеться опалювальний сезон

На вихідних температура у Львові підніметься до 18 градусів, а вже далі очікується пониження. Нині опалення вже є у садочках, школах та медичних закладах.

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Щодо подачі опалення населенню, то ми продовжуємо моніторити температуру зовнішнього повітря. На вихідні, за попередніми прогнозами, вона підніметься до 18 градусів. Далі має бути пониження. Тому, наступного тижня плануємо розпочати опалювальний сезон для населення,

– повідомив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Міська рада, як і об’єкти теплопостачання, нині перебуває у стані готовності у будь-який момент подати тепло до житлових будинків. Попри це. процес відновлення подачі опалення до всіх житлових будинків може тривати кілька днів.

Нагадаємо! У Львові подати тепло необхідно до понад 2 тисяч будинків з центральним опаленням. Також треба запустити у роботу частину котелень, які ще не працюють.

У місті ще є до 20 будинків, які досі не мають акту готовності до зими