Уже официально: во Львове согласовали дату начала отопительного сезона

Осенние холода заставляют местные власти оперативно реагировать на резкое понижение температуры. Процесс подачи тепла в жилые дома во многих регионах уже согласован.

Когда во Львове начнут греться батареи

С пятницы, 30 октября, во Львове официально начинается отопительный сезон для населения, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

Соответствующее распоряжение уже подписал городской голова. Однако тепло будет поступать в дома постепенно, поскольку технологический процесс требует определенного времени.

Зима скоро. Львов готовится,

– подчеркнул Андрей Садовый.

В частности, коммунальные учреждения – детские сады, школы и больницы – уже несколько недель получают тепло.

Напомним, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2026–2027 годов еще 16 октября. Но тогда отмечалось, что Львовская область будет ждать определенных температурных условий, чтобы начать подачу тепла.

Обратите внимание! Традиционно отопительный сезон в Украине начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.

Также 30 октября начнется подача тепла в Ровно и Квасилове. Но в первую очередь теплоноситель будут подавать в медицинские и образовательные учреждения.

А уже в понедельник, 2 ноября, начинается отопительный сезон в Запорожье. Однако сначала тепло будет подаваться в детские сады, школы и больницы, и только после этого тепло появится в жилых домах.