30 января, 10:56
4

Более 300 домов в Киеве до сих пор без отопления: где самая сложная ситуация

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В Киеве более 300 домов остаются без отопления, большинство из которых находятся на Троещине.
  • Восстановительные работы продолжаются, и количество домов без тепла за сутки значительно уменьшилось, с 613 до 378 домов.

Аварийно-восстановительные работы после массированных российских атак на энергетику продолжаются круглосуточно. Однако в 378 многоэтажек столицы все еще не удалось вернуть отопление.

Где ситуация самая сложная?

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Большинство домов без тепла остаются на Троещине. Часть многоэтажек также расположена в других районах Киева.

  • В четверг, 29 января, в течение суток на Троещине подключили к теплоснабжению первые более 100 домов.
  • В ночь на пятницу подали тепло еще в пятьдесят.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян, 
– отметил Кличко.

Как восстанавливают теплоснабжение в Киеве?

К слову, восстановительные работы в Киеве продолжаются активно – количество домов без отопления за сутки уменьшилось чуть ли не вполовину.

  • Еще вчера Киевская городская государственная администрация сообщала, что на утро 29 января в столице без тепла было 613 многоэтажек.
  • В то же время дома, где не могут оперативно восстановить тепло, пытаются максимально обеспечить электроэнергией, чтобы компенсировать отсутствие отопления.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, сейчас в столице создан специальный план ремонтных работ. Его выполнение контролирует как столичная власть, так и кризисный штаб под руководством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Мы ежедневно проводим заседания, чтобы разбираться, что происходит в Киеве с теплом, и найти решение, как быстрее вернуть это тепло людям,
– подчеркнул Кулеба.

В то же время он добавил, что энергетикам в Киеве удалось почти везде перейти от экстренных обесточиваний к графикам отключения электроэнергии. Однако эти графики достаточно жесткие на сегодня.

Важно! Несмотря на огромный дефицит, в Киеве с 29 января увели индивидуальные графики включения света. Предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать актуальную информацию об обесточивании по своему адресу можно на сайте и в чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

Когда все дома могут подключить к теплу?

  • Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что жилые дома Киева, которые сейчас остаются без отопления, смогут получить тепло не ранее 1 – 2 февраля. По его словам, специалисты сейчас активно работают над восстановлением тепловых мощностей, но оборудование, котлы и вспомогательные системы приходится буквально восстанавливать из обломков.

  • Он отметил, что именно подключение домов к теплу сейчас является чрезвычайно сложной технической задачей. Кроме того, после подачи отопления возможны дополнительные аварии уже внутри домовых систем, которые также потребуют времени на устранение.

  • Одной из самых проблемных остается ситуация на Троещине. В четверг, 29 января, жители района из-за отсутствия света и тепла даже перекрывали дороги. Людей призвали не мешать работе аварийных бригад, ведь только за последнюю неделю в районе зафиксировали 26 аварий на подстанциях. Подземные кабели постоянно перегорают, а отдельные ремонтные работы могут длиться до двух суток.