Более 300 домов в Киеве до сих пор без отопления: где самая сложная ситуация

Аварийно-восстановительные работы после массированных российских атак на энергетику продолжаются круглосуточно. Однако в 378 многоэтажек столицы все еще не удалось вернуть отопление.

Где ситуация самая сложная?

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Большинство домов без тепла остаются на Троещине. Часть многоэтажек также расположена в других районах Киева.

В четверг, 29 января, в течение суток на Троещине подключили к теплоснабжению первые более 100 домов .

. В ночь на пятницу подали тепло еще в пятьдесят.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян,

– отметил Кличко.

Как восстанавливают теплоснабжение в Киеве?

К слову, восстановительные работы в Киеве продолжаются активно – количество домов без отопления за сутки уменьшилось чуть ли не вполовину.

Еще вчера Киевская городская государственная администрация сообщала, что на утро 29 января в столице без тепла было 613 многоэтажек .

. В то же время дома, где не могут оперативно восстановить тепло, пытаются максимально обеспечить электроэнергией, чтобы компенсировать отсутствие отопления.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, сейчас в столице создан специальный план ремонтных работ. Его выполнение контролирует как столичная власть, так и кризисный штаб под руководством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Мы ежедневно проводим заседания, чтобы разбираться, что происходит в Киеве с теплом, и найти решение, как быстрее вернуть это тепло людям,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время он добавил, что энергетикам в Киеве удалось почти везде перейти от экстренных обесточиваний к графикам отключения электроэнергии. Однако эти графики достаточно жесткие на сегодня.

Важно! Несмотря на огромный дефицит, в Киеве с 29 января увели индивидуальные графики включения света. Предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать актуальную информацию об обесточивании по своему адресу можно на сайте и в чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

Когда все дома могут подключить к теплу?