Где ситуация самая сложная?
Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Большинство домов без тепла остаются на Троещине. Часть многоэтажек также расположена в других районах Киева.
- В четверг, 29 января, в течение суток на Троещине подключили к теплоснабжению первые более 100 домов.
- В ночь на пятницу подали тепло еще в пятьдесят.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян,
– отметил Кличко.
Как восстанавливают теплоснабжение в Киеве?
К слову, восстановительные работы в Киеве продолжаются активно – количество домов без отопления за сутки уменьшилось чуть ли не вполовину.
- Еще вчера Киевская городская государственная администрация сообщала, что на утро 29 января в столице без тепла было 613 многоэтажек.
- В то же время дома, где не могут оперативно восстановить тепло, пытаются максимально обеспечить электроэнергией, чтобы компенсировать отсутствие отопления.
По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, сейчас в столице создан специальный план ремонтных работ. Его выполнение контролирует как столичная власть, так и кризисный штаб под руководством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Мы ежедневно проводим заседания, чтобы разбираться, что происходит в Киеве с теплом, и найти решение, как быстрее вернуть это тепло людям,
– подчеркнул Кулеба.
В то же время он добавил, что энергетикам в Киеве удалось почти везде перейти от экстренных обесточиваний к графикам отключения электроэнергии. Однако эти графики достаточно жесткие на сегодня.
Важно! Несмотря на огромный дефицит, в Киеве с 29 января увели индивидуальные графики включения света. Предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать актуальную информацию об обесточивании по своему адресу можно на сайте и в чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".
Когда все дома могут подключить к теплу?
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что жилые дома Киева, которые сейчас остаются без отопления, смогут получить тепло не ранее 1 – 2 февраля. По его словам, специалисты сейчас активно работают над восстановлением тепловых мощностей, но оборудование, котлы и вспомогательные системы приходится буквально восстанавливать из обломков.
Он отметил, что именно подключение домов к теплу сейчас является чрезвычайно сложной технической задачей. Кроме того, после подачи отопления возможны дополнительные аварии уже внутри домовых систем, которые также потребуют времени на устранение.
Одной из самых проблемных остается ситуация на Троещине. В четверг, 29 января, жители района из-за отсутствия света и тепла даже перекрывали дороги. Людей призвали не мешать работе аварийных бригад, ведь только за последнюю неделю в районе зафиксировали 26 аварий на подстанциях. Подземные кабели постоянно перегорают, а отдельные ремонтные работы могут длиться до двух суток.