Во Львове снова будут выключать отопление, однако есть нюанс
- Во Львове 21 и 22 марта будут приостанавливать подачу отопления до 20:00 из-за повышения температуры до 14-16 градусов.
- Школы, садики, поликлиники и больницы продолжат получать отопление.
В пятницу и субботу, то есть 21 и 22 марта, подачу отопления во Львове будут приостанавливать. Это будут делать до 20:00 часов.
Во Львове до вечера будут выключать отопление
Это должно обеспечить комфортные условия для жителей города, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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Так по информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 21 и 22 марта температура днем поднимется. Ожидается до 14-16 градусов тепла.
Поэтому, сегодня, 21 марта, и в субботу, 22 марта, подачу отопления днем снова будут приостанавливать до 20:00 часов,
– объяснили в горсовете.
В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС заявили, что приостановление отопления в дневное время обеспечит комфортные условия в помещениях. Более того, жители смогут сэкономить на оплате за тепло.
Обратите внимание! В то же время все школы, садики, поликлиники и больницы тепло будут получать.