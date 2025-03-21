Во Львове снова будут выключать отопление, однако есть нюанс

В пятницу и субботу, то есть 21 и 22 марта, подачу отопления во Львове будут приостанавливать. Это будут делать до 20:00 часов.

Во Львове до вечера будут выключать отопление

Это должно обеспечить комфортные условия для жителей города, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Так по информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 21 и 22 марта температура днем поднимется. Ожидается до 14-16 градусов тепла.

Поэтому, сегодня, 21 марта, и в субботу, 22 марта, подачу отопления днем снова будут приостанавливать до 20:00 часов,

– объяснили в горсовете.

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС заявили, что приостановление отопления в дневное время обеспечит комфортные условия в помещениях. Более того, жители смогут сэкономить на оплате за тепло.

Обратите внимание! В то же время все школы, садики, поликлиники и больницы тепло будут получать.