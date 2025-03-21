У Львові до вечора вимикатимуть опалення

Це має забезпечити комфортні умови для мешканців міста, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Так за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21 та 22 березня температура вдень підніметься. Очікується до 14-16 градусів тепла.

Відтак, сьогодні, 21 березня, і в суботу, 22 березня, подачу опалення вдень знову призупинятимуть до 20:00 години,

– пояснили у міськраді.

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР заявили, що призупинення опалення у денну пору забезпечить комфортні умови у помешканнях. Ба більше, мешканці зможуть зекономити на оплаті за тепло.

Зверніть увагу! Водночас всі школи, садочки, поліклініки та лікарні тепло будуть отримувати.