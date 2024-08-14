Под контролем налоговой даже за границей: ГНСУ сможет автоматически отслеживать счета

С осени 2024 года ГНСУ начнет автоматическое получение данных о банковских счетах украинских граждан за рубежом. Этот процесс будет осуществляться без необходимости отправки отдельных запросов.

Что означает автоматическое отслеживание счетов ГНСУ

Украина станет частью международной системы автоматического обмена финансовой информацией. Благодаря этому органы власти смогут получать данные о состоянии банковских счетов украинских граждан за рубежом без необходимости отправлять специальные запросы или информировать владельцев счетов.

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С 30 сентября 2024 года Украина начнет получать информацию от налоговых органов других стран о финансовых счетах украинских резидентов.

Автоматический обмен информацией позволит украинской налоговой службе получить доступ к широкому спектру данных. Это включает информацию о доходах, деятельность компаний, количество работников и другие важные данные.

Обмен данными будет происходить ежегодно с учетом информации за предыдущий календарный год. Первый обмен для Украины планируется до 30 сентября 2024 года и будет охватывать период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.