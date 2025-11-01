Отсрочка без ТЦК, потеря соцвыплат и старт отопительного сезона: изменения с 1 ноября

Ноябрь принесет для украинцев ряд изменений в сферах мобилизации и социальных выплат. Отсрочки для военнообязанных будут оформлять по новым правилам без прямого обращения в ТЦК. Отопительный сезон в Украине будет короче из-за российских обстрелов, а колебания курса валют по отношению к гривне будут происходить по двум вероятным сценариям.

Какие новые правила получения отсрочки?

С 1 ноября для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанные могут обращаться в центры предоставления административных услуг. ЦПАУ будут принимать заявление и документы и передавать их в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает 24 Канал.

Решение о предоставлении отсрочки будут принимать ТЦК в течение 7 дней, однако документы напрямую больше не будут принимать. Результат рассмотрения можно посмотреть в электронном военно-учетном документе.

Автоматическое подтверждение отсрочек будут иметь военнообязанные, чьи основания для получения не могут измениться со временем или их можно подтвердить в государственных реестрах. Речь идет о следующих категориях:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;

родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка, который имеет инвалидность I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высшее образование, а также докторанты;

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования, которые привлечены к образовательному процессу и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Пользователи Резерв+ получат оповещение, если их отсрочку продлят 5 ноября. После этого нужно обновить документ в приложении, чтобы изменения отобразились. В случае неполучения уведомления или изменения основания, стоит проверить статус в Резерв+ или обратиться в ЦПАУ.

Отсрочки для некоторых категорий можно оформить только через ЦПАУ. К ним относятся родители, которые самостоятельно содержат и воспитывают ребенка, опекуны детей с инвалидностью до 18 лет, усыновители, военные, освобожденные из плена и другие.

Везде ли уже начался отопительный сезон?

Официальную дату начала отопительного сезона назначили на 1 ноября 2025 года. Завершение запланировано на 31 марта 2026 года. Соответствующие изменения утвердило правительство. О старте сезона сообщили 28 октября.

В областях начали запуски котельных для обеспечения отоплением, однако налаживание их работы может занять несколько дней.

Заметим! Отопительный сезон зависит от погоды. Обычно тепло начинают подавать в дома, если среднесуточная температура в стране составляет +8°C или ниже в течение 3 дней подряд.

Ранее отопительный сезон должен был начинаться с 15 октября и продолжаться до 15 апреля.

Сокращать продолжительность подачи теплоносителя в дома с централизованным отоплением и учреждений соцсферы и здравоохранения вынуждены из-за недостатка запасов газа, которые вызвали российские обстрелы в октябре. Украина накопила 13,2 миллиарда кубометров газа, однако этого может не хватить для прохождения отопительного сезона. На импорт газа правительство выделило 8,4 миллиарда гривен.

Можно ли получить жилищную субсидию на весь отопительный сезон?

В Украине с 1 октября начался перерасчет субсидий на зиму 2025 – 2026 годов. Для получения помощи от государства с начала отопительного сезона нужно подать документы до 30 ноября.

Обратите внимание! Если обращение поступит позже, то субсидию начислят с месяца подачи документов.

Жилищную субсидию рассчитывают с учетом продолжительности отопительного сезона. Для большинства людей это состоится автоматически, в том числе и для тех домохозяйств, которые летом имели 0,00 гривен субсидии.

Для оформления выплат в Пенсионный фонд должны обращаться:

люди, которые впервые планируют получить жилищную субсидию;

те, кто ранее имел жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них изменился состав зарегистрированных лиц домохозяйства или состав семьи члена домохозяйства, или есть изменения в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми они пользуются;

бывшие должники, которые имеют погашенную, реструктуризированную или обжалованную в суде задолженность и которым субсидию на неотапливаемый период не назначали из-за наличия долгов.

При расчете размера жилищной субсидии будут учитывать доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Если претендент на помощь получает пенсию, во внимание будут принимать ее размер за август 2025 года.

Кто может потерять социальную помощь от государства?

Получатели различных видов соцпомощи от государства должны были пройти физическую идентификацию до 1 ноября. Для этого можно было обращаться в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места регистрации.

Без прохождения идентификации выплаты социальной помощи получателю могут приостановить. Кто должен был пройти процедуру:

малообеспеченные семьи;

получатели помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

получатели помощи на детей-сирот и лишенных родительской опеки, в частности с инвалидностью, и денежного обеспечения родителям-воспитателям или приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа или приемных семьях;

получатели помощи на детей с тяжелыми болезнями;

лица, которые не имеют права на пенсию;

люди с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

получатели пособий людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

получателям временной соцпомощи неработающему человеку, который достиг общего пенсионного возраста, но не приобрел права на пенсию.

Также в идентификации нуждались люди, которые находились на учете органов соцзащиты на оккупированных или прифронтовых территориях и после начала полномасштабной войны не возобновляли выплаты в других регионах.

Проходить идентификацию можно с помощью видеосвязи. Для этого нужно подать заявление на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Будут ли индексировать пенсии в ноябре?

В ноябре индексация пенсий не запланирована. Последний раз она состоялась 1 марта 2025 года и следующая должна состояться в марте 2026 года.

В то же время некоторые категории получателей могут получать надбавки. Речь идет о пенсионерах в возрасте от 70 лет, если их пенсия не превышает 10 340 гривен.

Сумма надбавки распределена следующим образом:

от 70 до 75 лет – до 300 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

Также доплату к пенсии могут получать украинцы, которые имеют звание "Почетный донор". Ежемесячную надбавку назначают в размере 10% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 292 гривны.

Каким будет курс доллара в ноябре?

В ноябре ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов, таких как состояние основных отраслей экономики, потребительская инфляция, развитие экспорта и валютные резервы страны, рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В условиях войны атаки на энергетическую инфраструктуру могут заставить бизнес приостанавливать или ограничивать деятельность, что будет влиять на развитие экономики. Весомую роль в ноябре будет играть Национальный банк как основной игрок на рынке, имеющий все инструменты для сглаживания курсовых "углов".

Эксперт выделил два вероятных сценария развития событий в ноябре:

Консервативный сценарий , предусматривающий продолжение многомесячных тенденций, когда НБУ удерживает баланс между спросом и предложением через валютные интервенции. При таких условиях курс доллара не будет превышать 41,8 – 42,2 гривны, а объем спроса и предложения останется соразмерным. Однако если спрос вырастет более чем на 15%, придется или продолжать тратить валюту на его удовлетворение, или позволить незначительное повышение курса. В то же время НБУ будет контролировать ситуацию, сдерживая резкие и быстрые курсовые изменения.

, предусматривающий продолжение многомесячных тенденций, когда НБУ удерживает баланс между спросом и предложением через валютные интервенции. При таких условиях курс доллара не будет превышать 41,8 – 42,2 гривны, а объем спроса и предложения останется соразмерным. Однако если спрос вырастет более чем на 15%, придется или продолжать тратить валюту на его удовлетворение, или позволить незначительное повышение курса. В то же время НБУ будет контролировать ситуацию, сдерживая резкие и быстрые курсовые изменения. Сценарий с большей динамикой курса. Если регулятор несколько ослабит свое влияние на межбанк (например, уменьшив объем интервенций или же привычного объема будет недостаточно, чтобы "покрыть" весь спрос), то курс доллара может незначительно повыситься. Приемлемый объем недельных интервенций составляет около 800 миллионов долларов.

В таком случае в ноябре возможен рост верхней границы валютных колебаний на межбанке до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 гривны за евро.

Эксперт Тарас Лесовой отметил, что текущий курс доллара значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня – 45 гривен.

Прогнозирование ноября осложнено большим количеством неизвестных, например, ситуация в энергетике Украины и события на фронте и общее экономическое состояние.

Выплаты для освобожденных из плена изменятся

В ноябре вступит в силу закон о дополнительных выплатах освобожденным из плена военным, которые нуждаются в длительном стационарном лечении. Ежемесячно им дополнительно будут выплачивать 50 тысяч гривен. Новые правила вступают в силу 15 ноября.

Выплату будут осуществлять в течение всего периода непрерывного стационарного лечения после освобождения из плена. Справку об обстоятельствах получения в плену заболевания или травмы должны выдавать через 5 дней со дня получения первичного учетного медицинского документа.

Обратите внимание! Приостановить выплату могут в случае сообщения военнослужащему о подозрении в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины и/или военных уголовных правонарушений. При наличии обвинительного приговора по такому делу выплату прекращают.

Вырастут ли тарифы в ноябре?

Повышение коммунальных тарифов во время военного положения и в течении 6 месяцев после его прекращения запрещено мораторием. Поэтому тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться на том же уровне, что и в ноябре.

Тариф на газ для бытовых потребителей компании "Нафтогаз" зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр. Тариф на отопление же зависит от типа. Для централизованного его определяет поставщик тепловой энергии, поэтому в разных областях и городах он может отличаться.

Тариф на электроэнергию меняли и сейчас он для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако владельцы двухзонных счетчиков могут платить по-другому:

дневной тариф с 7:00 по 23:00 предусматривает 4,32 гривны за киловатт;

ночной тариф с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт.

Как получить "пакет школьника" в ноябре?

Заявку на денежную помощь в размере 5 тысяч гривен можно подавать до 15 ноября. Она предназначена для родителей детей, которые в текущем учебном году зачислены в первый класс.

Регистрироваться для получения выплаты нужно через мобильное приложение Дия или заявлением в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда в бумажной форме. Государство оказывает помощь в безналичной форме.

Потратить ее можно исключительно для приобретения школьных принадлежностей, детской одежды и обуви для ученика у субъектов хозяйствования, которые работают в этой сфере торговли.