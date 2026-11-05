Увольнение главы НБУ: Пышный резко отреагировал на слухи об отставке

В последние дни информационное пространство всколыхнули разговоры о возможных кадровых изменениях в Национальном банке Украины. Ситуация приобрела такой резонанс, что руководству пришлось публично разъяснить все до мелочей.

Планирует ли Пышный уйти в отставку

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг слухи о своей отставке, которые активно распространялись в СМИ, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю исполнять свои обязанности и не намерен покидать пост под политическим давлением,

– подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что закон гарантирует главе НБУ семилетний срок полномочий и исчерпывающий перечень оснований для досрочного увольнения. По его словам, эти нормы призваны защищать регулятора от политического влияния и гарантировать независимость его решений.

В то же время Пышный обратил внимание, что за последние десять лет он уже четвертый руководитель Нацбанка, что свидетельствует о серьезных проблемах с эффективностью защитных механизмов в украинских реалиях.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины И именно сейчас, когда вопрос о моей отставке вновь появляется в публичном пространстве на фоне длительного политического давления, манипуляций, целенаправленной и скоординированной кампании по дискредитации, проверяется способность государства соблюдать установленные законом правила.

Что Пышный сказал о независимости Нацбанка

Пышный указал, что независимость НБУ не может подчиняться желаниям отдельных политиков и зависеть от того, насколько решения регулятора их устраивают.

Вместе с тем он не отрицает права парламента контролировать работу Нацбанка, а общества – задавать вопросы. В частности, он готов отчитываться о результатах своей работы и объяснять решения, которые принимал во время полномасштабной войны.

Нам нечего стыдиться, и нам есть что сказать,

– подчеркнул глава НБУ.

Пышный также добавил, что не планирует скрывать решение о завершении своего срока полномочий, когда придет время.

Рано или поздно любой срок полномочий заканчивается, и, когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и соответствующими комментариями,

– подытожил глава Нацбанка.

Напомним, 21 октября в помещении Национального банка проводились следственные действия НАБУ и САП. Пышный подтвердил обыски и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Тогда же в СМИ распространялись сообщения о его якобы отставке, которые Нацбанк опроверг.