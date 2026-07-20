Украинцы в десяти регионах остались без света: где в ближайшее время обещают восстановить электроснабжение
Во многих регионах Украины часть потребителей осталась без электроснабжения. Причиной отключения света являются не только атаки со стороны России, но и погодные условия.
В каких регионах украинцы остались без света
Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение граждан, почему это сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В результате обстрелов и боевых действий часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения.
В то же время из-за непогоды без электроэнергии остаются более 100 населенных пунктов в следующих областях:
- Винницкой;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черниговской.
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Однако применение графиков отключений света не прогнозируется.
Но все же рекомендуется перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.
То есть ситуация в энергетике на данный момент остается под контролем. Вводить ограничения не планируется, а восстановительные работы в регионах продолжаются.
Что еще известно о ситуации в энергетике
Напомним, что в этом году Россия усилила удары по энергетике. В частности, растет и количество повреждений.
Уже потеряно примерно 50% мощностей по производству электроэнергии. Наибольшие повреждения понесла маневровая генерация.