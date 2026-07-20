У яких регіонах українці залишились без світла

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути електроенергію громадянам, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Внаслідок обстрілів та бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Водночас через негоду без електроенергії залишається понад 100 населених пунктів у таких областях:

Вінницькій; Івано-Франківській; Тернопільській; Хмельницькій; Черкаській; Чернігівській.

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Однак, застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Але активне енергоспоживання таки радять перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Тобто ситуація в енергетиці станом на зараз залишається контрольованою. Запроваджувати обмеження не планують, а відновлювані роботи у регіонах тривають.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці

Нагадаємо, що Росія цьогоріч посилила удари по енергетиці. Зокрема, зростає й кількість уражень.

Вже приблизно 50% потужностей із виробництва електроенергії втрачено. Найбільше пошкоджень зазнала маневрова генерація.