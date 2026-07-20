В каких регионах украинцы остались без света

Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение граждан, почему это сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В результате обстрелов и боевых действий часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения.

В то же время из-за непогоды без электроэнергии остаются более 100 населенных пунктов в следующих областях:

Винницкой; Ивано-Франковской; Тернопольской; Хмельницкой; Черкасской; Черниговской.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Однако применение графиков отключений света не прогнозируется.

Но все же рекомендуется перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.

То есть ситуация в энергетике на данный момент остается под контролем. Вводить ограничения не планируется, а восстановительные работы в регионах продолжаются.

Что еще известно о ситуации в энергетике

Напомним, что в этом году Россия усилила удары по энергетике. В частности, растет и количество повреждений.

Уже потеряно примерно 50% мощностей по производству электроэнергии. Наибольшие повреждения понесла маневровая генерация.