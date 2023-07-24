Не одна сотня миллиардов долларов: Россия теряет рекордные деньги

Российская экономика переживает бешеный отток капитала, несмотря на санкции и жесткие валютные ограничения. С февраля 2022 года по июнь 2023 года эта сумма выросла до 253 миллиардов долларов.

Отток капитала из России

По данным российских СМИ, за весь 2022 год из страны-агрессора ушло 239 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. В первой половине 2023 года этот отток составлял – 27 миллиардов долларов. Таким образом, темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды.

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Еще в 2008 году из-за финансового кризиса и в 2014 году из-за аннексии Крыма российский ВВП составил 11%.

Еще в начале 2022 года отток капитала из России увеличился до 64,2 миллиарда долларов от аналогичного периода в 2021 году – 17,5 миллиарда долларов. К слову, за весь 2021 год отток капитала суммарно составлял 72,6 миллиарда долларов.

Так случилось, потому что в начале полномасштабного вторжения большинство инвесторов начали выводить активы из России. Поэтому последняя временно ограничила возможность вывода активов за границу, в том числе и для иностранных инвесторов.

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