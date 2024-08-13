Украинцы массово снимают деньги с гривневых счетов: в НБУ объяснили, почему
Источник:НБУ
Отток средств с гривневых счетов украинцев в банках в июле составил 1,2% из-за нескольких факторов. По состоянию на начало августа эта сумма уже была возмещена.
Почему украинцы массово снимали средства
Специалисты НБУ проанализировали факторы, которые способствовали сокращению остатков средств населения в банках в июле. Среди основных причин - сезонное влияние: летом люди обычно тратят больше из-за отпусков, а также перебои с электроэнергией заставили население активнее покупать альтернативные источники энергоснабжения.
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В то же время спрос на иностранную валюту вырос из-за повышения курса доллара. Однако, как сообщил Национальный банк Украины, объемы гривневых остатков физических лиц в начале августа не только восстановились после июльского снижения на 1,2%, но и выросли дополнительно.
Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа изменилось приростом средств в банках и не повлияло на финансовую стабильность и ликвидность банковской системы,
– сообщили в НБУ.
По состоянию на 9 августа остатки превышают:
- на 0,7%, а именно 5,1 миллиарда гривен, показатель на начало июля;
- на 7% – 50 миллиардов гривен – показатель на начало года;
- на 80,9% – 340,1 миллиарда гривен – показатель на начало полномасштабного вторжения.