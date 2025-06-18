До 2 лет тюрьмы за ложь: Рада ужесточила ответственность за коррупцию

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект № 13271-1, которым усилила ответственность за коррупционные преступления. Документ поддержали 245 народных депутатов.

Как Рада усиливает ответственность за коррупцию

Новый закон вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и ряд других законов. Это позволит обновить критерии ответственности за незаконное обогащение и правонарушения в сфере декларирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Главным образом изменения коснутся порогов ответственности за коррупцию.

Предел уголовной ответственности за ложные сведения в декларации повысили с 1,5 миллиона гривен до 2,27 миллиона гривен.

Административное наказание будут применять, если стоимость недостоверных данных составит более 454 200 гривен (сейчас 302 800 гривен).

Умышленное декларирование ложных данных на сумму более чем 2,27 миллиона гривен будет наказываться штрафом до 136 000 гривен, общественными работами или даже лишением свободы сроком до 2 лет.

Важно! Новый закон также ограничил полномочия НАПК. Отныне агентство сможет мониторить образ жизни декларантов только за период, когда они занимали определенную должность. Также НАПК больше не сможет проверять тех, кто предоставляет публичные услуги, как вот нотариусы или аудиторы.

Какие главные изменения вносит новый закон

В Верховной Раде отметили, что новый закон должен сделать антикоррупционную систему Украины более жесткой и эффективной. Главное, что изменилось:

Пороги ответственности за недостоверное декларирование изменили в административном и уголовном аспекте.

Уменьшили порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение.

Уточнили перечень должностных лиц, которые могут быть наказаны за коррупцию.

Усовершенствовали подследственность дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Определили сроки хранения информации в Реестре коррупционеров и правила ее исключения.

Запретили призывать на военную службу лиц, которые обвиняются в тяжких коррупционных преступлениях.

Стоит знать! В Раде отметили, что новые изменения в антикоррупционное законодательство соответствуют позиции Европейского суда по правам человека и стандартам Европейской конвенции.