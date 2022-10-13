Овощи выросли в цене в 2,5 раза: экономист объяснил, почему так произошло

Потребительская корзина украинца продолжает дорожать. В частности, овощи выросли в цене в 2,5 раза.

Прежде всего, на цены влияют новые реалии, в которых находится Украина. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.

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На рост цен влияет война

По словам экономиста, с начала полномасштабного вторжения Национальный банк Украины напечатал 315 миллиардов гривен, чтобы перекрыть те дефициты, которые сегодня существуют. Эта ситуация обусловлена обстоятельствами, в которых сегодня существует Украина.

Инфляция никуда не делась. Общее количество денежной массы, которое появилось в обороте, бесспорно, давит на реальные цены,

– заметил экономист.

По его мнению, не стоит ожидать, что ситуация улучшится в ближайшее время. "Пока идет война, Нацбанк вынужден будет перекрывать дефицит средств, необходимых для обеспечения безопасности и обороны, за счет эмиссии", – пояснил Пендзин.

Согласно условиям предоставления нам макрофинансовой помощи, мы не можем потратить ни копейки на безопасность и оборону. Эти средства предназначены только для социальной составляющей.

Пендзин подчеркнул, что войну мы финансируем за счет собственных налогов и сборов. Ежемесячно приблизительный объем расходов на безопасность и оборону составляет от 110 до 125 миллиардов гривен.

"Мы собираем 95 миллиардов налогами и сборами. Мы должны понимать, что эта разница должна откуда-то браться – либо военные облигации – это 8%, либо эмиссия Нацбанка – 18% от общего объема доходов общего бюджета Украины", – пояснил он.

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