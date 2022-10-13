Овощи выросли в цене в 2,5 раза: экономист объяснил, почему так произошло
Потребительская корзина украинца продолжает дорожать. В частности, овощи выросли в цене в 2,5 раза.
Прежде всего, на цены влияют новые реалии, в которых находится Украина. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.
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На рост цен влияет война
По словам экономиста, с начала полномасштабного вторжения Национальный банк Украины напечатал 315 миллиардов гривен, чтобы перекрыть те дефициты, которые сегодня существуют. Эта ситуация обусловлена обстоятельствами, в которых сегодня существует Украина.
Инфляция никуда не делась. Общее количество денежной массы, которое появилось в обороте, бесспорно, давит на реальные цены,
– заметил экономист.
По его мнению, не стоит ожидать, что ситуация улучшится в ближайшее время. "Пока идет война, Нацбанк вынужден будет перекрывать дефицит средств, необходимых для обеспечения безопасности и обороны, за счет эмиссии", – пояснил Пендзин.
Согласно условиям предоставления нам макрофинансовой помощи, мы не можем потратить ни копейки на безопасность и оборону. Эти средства предназначены только для социальной составляющей.
Пендзин подчеркнул, что войну мы финансируем за счет собственных налогов и сборов. Ежемесячно приблизительный объем расходов на безопасность и оборону составляет от 110 до 125 миллиардов гривен.
"Мы собираем 95 миллиардов налогами и сборами. Мы должны понимать, что эта разница должна откуда-то браться – либо военные облигации – это 8%, либо эмиссия Нацбанка – 18% от общего объема доходов общего бюджета Украины", – пояснил он.
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Цены, тарифы и пенсии: последние новости
- Годовая инфляция в Украине по результатам сентября ускорилась до 24,6% годовых. Потребительские цены за месяц выросли на 1,9%. Яйца стабильно продолжили дорожать, а стоимость жилищно-коммунальных услуг практически не изменились.
- За первое полугодие этого года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте. Также в 2022 году сократилось количество людей, получающих менее 3 000 гривен - с 54% до 43%.
- Срок действующего тарифа истекает 30 октября. Однако в Минэнерго заверили, что сделают все, чтобы его продлить.