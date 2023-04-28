Доллар обречен: Илон Маск прогнозирует падение валюты

Все чаще аналитики прогнозируют падение доллара по разным причинам. В последнее время эта дискуссия стала очень активной, поэтому к ней присоединился Илон Маск.

Что произошло

24 апреля миллиардер отреагировал на твит Wall Street Silver. Тот написал, что в 2001 году доля доллара упала до 73% и до 55% в 2020. С начала введения санкций против России она стремительно уменьшилась до 47%.

Если вы злоупотребляете с позицией валюты как оружия, другие страны перестают ею пользоваться,

– ответил на это Маск.

В чем причина дискуссии

Нарратив о падении доллара постоянно подогревают мировые СМИ. Вроде бы все больше стран планирует перейти на китайский юань для осуществления международной торговли. В частности, такие слухи ходят о России, Саудовской Аравии, Франции и Бразилии.

Также говорят, что страны BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планируют создать новую резервную валюту.

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