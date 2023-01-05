Худший результат за всю независимость: в Минэкономики оценили падение ВВП Украины в 2022 году

В Минэкономики оценили падение ВВП за 2022 год, отметив, что оно упало не так сильно, как ожидалось. Вместе с тем это самое глубокое падение за всю историю независимости Украины.

Падение ВВП Украины в 2022 году

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года Министерство экономики оценило на уровне 30,4% (±2%). К слову, эта оценка совпадает с предварительными официальными прогнозами правительства и НБУ.

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В Министерстве подчеркнули, что это объективно худший результат времен независимости. Впрочем, значительно лучший, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения. Тогда оценки варьировались в пределах 40 – 50% падения ВВП и глубже.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла Россия, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году.

Как изменялась оценка падения ВВП

В декабре падение ВВП оценено на уровне -34% (±2%), что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37% (±2%).

За IV квартал 2022 падение оценивается на уровне 35,5% (±2%), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

Также в Министерстве подчеркнули, что дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны России нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, по энергетической инфраструктуре), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность.

Справка: ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост, наоборот, свидетельствует о ее процветании.