ЕС внесет в новый санкционный список четыре китайские компании, – Reuters

Европейский Союз в своем 19-м пакете санкций против России внесет в список четыре компании, которые связаны с нефтяной промышленностью Китая. Они обходят западные ограничения.

Что известно о санкциях против китайских компаний?

Об этом сообщили в среду дипломатические источники в ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Украина и Европа готовят план окончания войны из 12 пунктов, – Bloomberg

По их словам, в пакет включены:

две независимые китайские нефтеперерабатывающие компании; одну торговую фирму из Китая; одну структуру, занимающуюся обходом санкций.

Последняя, как отметили источники, преимущественно работает в секторах, не связанных с нефтью. Других деталей они не предоставили.

ЕС усилил свою позицию в отношении Пекина, поскольку дипломатические усилия зашли в тупик,

– говорится в материале.

Специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил Reuters в начале этого месяца, что Китай до сих пор отрицает любое участие в нарушениях санкций, утверждая, что осуществляет только "обычную торговлю" – даже через три года после начала полномасштабной войны России против Украины.

Заметьте! ЕС, Украина и их союзники считают Китай ключевым звеном в сети обхода санкций Москвой.

Упомянутые китайские компании – это не первые, которые попадают под санкции ЕС, но наиболее экономически значимые. В предыдущих пакетах ЕС вводил ограничения против китайских структур, вовлеченных в производство дронов и поставки товаров двойного назначения в Россию.

В июле Брюссель внес в список два небольших китайских банка, на что Китай ответил в августе, запретив деятельность двух литовских банков.

Финальный текст нового пакета санкций уже одобрен странами-членами ЕС, но еще не принят официально из-за оговорки Словакии по вопросам, не связанных с санкциями,

– отметили в тексте.

Дипломаты ЕС ожидают, что пакет, предложенный еще месяц назад, будет утвержден до конца этой недели. Среди других его положений:

запрет на импорт российского сжиженного природного газа (LNG) с января 2027 года; новые ограничения по "теневому флоту" танкеров, военно-промышленного комплекса России и перемещения ее дипломатов.

ЕС еще с лета присматривался к некоторым китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые покупали российскую нефть через уже подсанкционный "теневой флот" Москвы,

– пишет Reuters.

Обратите внимание! В то же время нечлен ЕС Великобритания на прошлой неделе ввела санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла", а также против одного китайского нефтеперерабатывающего завода и нескольких китайских портов.

Что не так с санкциями Великобритании?

Великобритания выдала специальную лицензию, что позволяет компаниям сотрудничать с двумя немецкими дочерними предприятиями подсанкционного российского нефтяного гиганта "Роснефти". Об этом идет речь в материале Reuters.

Таким образом Лондон предоставил разрешение компаниям и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Сейчас они находятся под контролем Германии. Контроль действует до марта следующего года.

Что еще известно о санкциях?