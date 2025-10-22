ЕС внесет в новый санкционный список четыре китайские компании, – Reuters
- ЕС внесет в 19-й пакет санкций против России четыре китайские компании, связанные с нефтяной промышленностью, из-за обхода западных ограничений.
- Финальный текст санкций уже одобрен странами-членами ЕС, но официально не принят из-за оговорок Словакии.
Европейский Союз в своем 19-м пакете санкций против России внесет в список четыре компании, которые связаны с нефтяной промышленностью Китая. Они обходят западные ограничения.
Что известно о санкциях против китайских компаний?
Об этом сообщили в среду дипломатические источники в ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По их словам, в пакет включены:
- две независимые китайские нефтеперерабатывающие компании;
- одну торговую фирму из Китая;
- одну структуру, занимающуюся обходом санкций.
Последняя, как отметили источники, преимущественно работает в секторах, не связанных с нефтью. Других деталей они не предоставили.
ЕС усилил свою позицию в отношении Пекина, поскольку дипломатические усилия зашли в тупик,
– говорится в материале.
Специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил Reuters в начале этого месяца, что Китай до сих пор отрицает любое участие в нарушениях санкций, утверждая, что осуществляет только "обычную торговлю" – даже через три года после начала полномасштабной войны России против Украины.
Заметьте! ЕС, Украина и их союзники считают Китай ключевым звеном в сети обхода санкций Москвой.
Упомянутые китайские компании – это не первые, которые попадают под санкции ЕС, но наиболее экономически значимые. В предыдущих пакетах ЕС вводил ограничения против китайских структур, вовлеченных в производство дронов и поставки товаров двойного назначения в Россию.
В июле Брюссель внес в список два небольших китайских банка, на что Китай ответил в августе, запретив деятельность двух литовских банков.
Финальный текст нового пакета санкций уже одобрен странами-членами ЕС, но еще не принят официально из-за оговорки Словакии по вопросам, не связанных с санкциями,
– отметили в тексте.
Дипломаты ЕС ожидают, что пакет, предложенный еще месяц назад, будет утвержден до конца этой недели. Среди других его положений:
- запрет на импорт российского сжиженного природного газа (LNG) с января 2027 года;
- новые ограничения по "теневому флоту" танкеров, военно-промышленного комплекса России и перемещения ее дипломатов.
ЕС еще с лета присматривался к некоторым китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые покупали российскую нефть через уже подсанкционный "теневой флот" Москвы,
– пишет Reuters.
Обратите внимание! В то же время нечлен ЕС Великобритания на прошлой неделе ввела санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла", а также против одного китайского нефтеперерабатывающего завода и нескольких китайских портов.
Что не так с санкциями Великобритании?
Великобритания выдала специальную лицензию, что позволяет компаниям сотрудничать с двумя немецкими дочерними предприятиями подсанкционного российского нефтяного гиганта "Роснефти". Об этом идет речь в материале Reuters.
Таким образом Лондон предоставил разрешение компаниям и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Сейчас они находятся под контролем Германии. Контроль действует до марта следующего года.
Что еще известно о санкциях?
США ввели санкции против сербской нефтяной компании NIS. Это единственный НПЗ страны. Причиной ограничений являются связи компании с "Газпромом".
В то же время Польша внесла в санкционный список компании SteelTrade и Omni GRP, а также лиц: Андрея Карповича, Веронику Пенталь и Владимира Лещука.