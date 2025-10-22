ЄС внесе до нового списку санкцій чотири китайські компанії, – Reuters
- ЄС внесе в 19-й пакет санкцій проти Росії чотири китайські компанії, пов’язані з нафтовою промисловістю, через обхід західних обмежень.
- Фінальний текст санкцій вже схвалено країнами-членами ЄС, але офіційно не ухвалено через застереження Словаччини.
Європейський Союз у своєму 19-му пакеті санкцій проти Росії внесе до списку чотири компанії, які пов’язані з нафтовою промисловістю Китаю. Вони обходять західні обмеження.
Що відомо про санкції проти китайських компаній?
Про це повідомили в середу дипломатичні джерела в ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
За їх словами, до пакета включено:
- дві незалежні китайські нафтопереробні компанії;
- одну торговельну фірму з Китаю;
- одну структуру, що займається обходом санкцій.
Остання, як зазначили джерела, переважно працює в секторах, не пов’язаних із нафтою. Інших деталей вони не надали.
ЄС посилив свою позицію щодо Пекіна, оскільки дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут,
– йдеться у матеріалі.
Спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван заявив Reuters на початку цього місяця, що Китай і досі заперечує будь-яку участь у порушеннях санкцій, стверджуючи, що здійснює лише "звичайну торгівлю" – навіть через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Зауважте! ЄС, Україна та їхні союзники вважають Китай ключовою ланкою в мережі обходу санкцій Москвою.
Згадані китайські компанії – це не перші, які потрапляють під санкції ЄС, але найбільш економічно значущі. У попередніх пакетах ЄС вводив обмеження проти китайських структур, залучених до виробництва дронів та постачання товарів подвійного призначення до Росії.
У липні Брюссель вніс до списку два невеликі китайські банки, на що Китай відповів у серпні, заборонивши діяльність двох литовських банків.
Фінальний текст нового пакета санкцій уже схвалено країнами-членами ЄС, але ще не ухвалено офіційно через застереження Словаччини з питань, не пов’язаних із санкціями,
– наголосили у тексті.
Дипломати ЄС очікують, що пакет, запропонований ще місяць тому, буде затверджений до кінця цього тижня. Серед інших його положень:
- заборона на імпорт російського зрідженого природного газу (LNG) з січня 2027 року;
- нові обмеження щодо "тіньового флоту" танкерів, військово-промислового комплексу Росії та переміщення її дипломатів.
ЄС ще з літа придивлявся до деяких китайських нафтопереробних заводів, які купували російську нафту через уже підсанкційний "тіньовий флот" Москви,
– пише Reuters.
Зверніть увагу! Водночас нечлен ЄС Велика Британія минулого тижня ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній – "Роснєфті" та "Лукойлу", а також проти одного китайського нафтопереробного заводу й кількох китайських портів.
Що не так з санкціями Великої Британії?
Велика Британія видала спеціальну ліцензію, що дозволяє компаніям співпрацювати з двома німецькими дочірніми підприємствами підсанкційного російського нафтового гіганта "Роснєфті". Про це йде мова у матеріалі Reuters.
Таким чином Лондон надав дозвіл компаніям і банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH. Наразі вони перебувають під контролем Німеччини. Контроль чинний до березня наступного року.
Що ще відомо про санкції?
США запровадили санкції проти сербської нафтової компанії NIS. Це єдиний НПЗ країни. Причиною обмежень є зв'язки компанії з "Газпромом".
Водночас Польща внесла до санкційного списку компанії SteelTrade та Omni GRP, а також осіб: Андрія Карповича, Вероніку Пенталь і Володимира Лещука.