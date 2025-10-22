Що відомо про санкції проти китайських компаній?

Про це повідомили в середу дипломатичні джерела в ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

За їх словами, до пакета включено:

дві незалежні китайські нафтопереробні компанії; одну торговельну фірму з Китаю; одну структуру, що займається обходом санкцій.

Остання, як зазначили джерела, переважно працює в секторах, не пов’язаних із нафтою. Інших деталей вони не надали.

ЄС посилив свою позицію щодо Пекіна, оскільки дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут,

– йдеться у матеріалі.

Спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван заявив Reuters на початку цього місяця, що Китай і досі заперечує будь-яку участь у порушеннях санкцій, стверджуючи, що здійснює лише "звичайну торгівлю" – навіть через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зауважте! ЄС, Україна та їхні союзники вважають Китай ключовою ланкою в мережі обходу санкцій Москвою.

Згадані китайські компанії – це не перші, які потрапляють під санкції ЄС, але найбільш економічно значущі. У попередніх пакетах ЄС вводив обмеження проти китайських структур, залучених до виробництва дронів та постачання товарів подвійного призначення до Росії.

У липні Брюссель вніс до списку два невеликі китайські банки, на що Китай відповів у серпні, заборонивши діяльність двох литовських банків.

Фінальний текст нового пакета санкцій уже схвалено країнами-членами ЄС, але ще не ухвалено офіційно через застереження Словаччини з питань, не пов’язаних із санкціями,

– наголосили у тексті.

Дипломати ЄС очікують, що пакет, запропонований ще місяць тому, буде затверджений до кінця цього тижня. Серед інших його положень:

заборона на імпорт російського зрідженого природного газу (LNG) з січня 2027 року; нові обмеження щодо "тіньового флоту" танкерів, військово-промислового комплексу Росії та переміщення її дипломатів.

ЄС ще з літа придивлявся до деяких китайських нафтопереробних заводів, які купували російську нафту через уже підсанкційний "тіньовий флот" Москви,

– пише Reuters.

Зверніть увагу! Водночас нечлен ЄС Велика Британія минулого тижня ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній – "Роснєфті" та "Лукойлу", а також проти одного китайського нафтопереробного заводу й кількох китайських портів.

Що не так з санкціями Великої Британії?

Велика Британія видала спеціальну ліцензію, що дозволяє компаніям співпрацювати з двома німецькими дочірніми підприємствами підсанкційного російського нафтового гіганта "Роснєфті". Про це йде мова у матеріалі Reuters.

Таким чином Лондон надав дозвіл компаніям і банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH. Наразі вони перебувають під контролем Німеччини. Контроль чинний до березня наступного року.

Що ще відомо про санкції?