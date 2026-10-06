Экономика Соцвыплаты Осталось до 1 ноября: как оформить выплату в размере 5 тысяч гривен
6 октября, 19:59
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Осталось до 1 ноября: как оформить выплату в размере 5 тысяч гривен

Валерия Моргун

Учебный процесс начался уже давно. Но расходы родителей на содержание детей только растут. Государство предлагает специальную финансовую поддержку, которую еще можно успеть оформить.

Кому предназначена помощь

Если ребенок в этом году пошел в первый класс, то родители или опекуны имеют право на получение 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакунок школяра", что сообщили в "Дії".

Оформить выплату необходимо до 1 ноября.

Средства семья может потратить на самое необходимое: одежду, обувь или дополнительные школьные принадлежности.

Как быстро подать заявку через смартфон

Процедура максимально упрощена и не требует сбора бумажных справок. Все делается через приложение "Дия" за несколько кликов:

  • Необходимо открыть раздел "Сервисы", перейти в раздел "Помощь от государства" и выбрать "Пакунок школяра";
  • указать ребенка, который стал первоклассником;
  • открыть специальную карту со счетом "Забота о ребенке" (если ее еще нет, система предложит это сделать);
  • выбрать именно эту карту для зачисления выплаты;
  • внимательно проверить все данные и подписать заявление с помощью "Действие.Подпись".

Напомним, что выплата "Школьный набор"не учитывается при расчете совокупного дохода семьи. То есть на другие выплаты она также не повлияет.