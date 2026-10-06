Осталось до 1 ноября: как оформить выплату в размере 5 тысяч гривен

Учебный процесс начался уже давно. Но расходы родителей на содержание детей только растут. Государство предлагает специальную финансовую поддержку, которую еще можно успеть оформить.

Кому предназначена помощь

Если ребенок в этом году пошел в первый класс, то родители или опекуны имеют право на получение 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакунок школяра", что сообщили в "Дії".

Оформить выплату необходимо до 1 ноября.

Средства семья может потратить на самое необходимое: одежду, обувь или дополнительные школьные принадлежности.

Как быстро подать заявку через смартфон

Процедура максимально упрощена и не требует сбора бумажных справок. Все делается через приложение "Дия" за несколько кликов:

Необходимо открыть раздел "Сервисы", перейти в раздел "Помощь от государства" и выбрать "Пакунок школяра";

указать ребенка, который стал первоклассником;

открыть специальную карту со счетом "Забота о ребенке" (если ее еще нет, система предложит это сделать);

выбрать именно эту карту для зачисления выплаты;

внимательно проверить все данные и подписать заявление с помощью "Действие.Подпись".

Напомним, что выплата "Школьный набор"не учитывается при расчете совокупного дохода семьи. То есть на другие выплаты она также не повлияет.