Кому призначена допомога

Якщо дитина цьогоріч пішла до першого класу, то батьки або опікуни мають право на отримання 5 тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра", про що повідомили у Дії.

Оформити виплату необхідно до 1 листопада.

Кошти родина може витратити на найнеобхідніше: одяг, взуття чи додаткове шкільне приладдя.

Як швидко подати заяву через смартфон

Процедура максимально спрощена і не вимагає збору паперових довідок. Усе робиться через застосунок "Дія" за кілька кліків:

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Слід відкрити розділ "Сервіси", перейти у розділ "Допомога від держави" та вибрати "Пакунок школяра";

вказати дитину, яка стала першокласником;

відкрити спеціальну картку з рахунком "Турбота для дитини" (якщо її ще немає, система запропонує це зробити);

вибрати саме цю картку для зарахування виплати;

уважно перевірити всі дані та підпишіть заяву за допомогою "Дія.Підпису".

Нагадаємо, що виплата "Пакунок школяра" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї. Тобто на інші виплати вона також не вплине.