Чи вплинуть гроші на дитину на інші виплати

Одноразова грошова допомога "Пакунок школяра" у розмірі 5 тисяч гривень не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї. Відповідно, ця сума жодним чином не зменшить розмір державної соціальної допомоги для малозабезпечених родин, про що офіційно повідомив Пенсійний фонд України.

Як держава рахує сукупний дохід?

Розмір допомоги малозабезпеченій сім'ї визначають як різницю між прожитковим мінімумом для родини та її середньомісячним сукупним доходом. Цей показник обчислюється в середньому за місяць на основі доходів усіх членів сім'ї за попередні шість місяців.

До такого доходу традиційно входять зарплата, пенсія, стипендія, допомога по безробіттю та інші страхові нарахування.

Також соціальні служби обов'язково враховують грошові перекази з-за кордону, дивіденди, кошти від оренди землі чи продажу майна.

Проте, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 809, "Пакунок школяра" став винятком із цього правила.

Нагадаємо, що програма підтримки першокласників стартувала раніше. І майже 80% сімей вже подали заявки на отримання коштів у рамках програми "Пакунок школяра".

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Зокрема, ще є час подати заявку на грошову виплату. Зробити це можна до 5 листопада.