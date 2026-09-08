Повлияют ли деньги, выделенные на ребенка, на другие выплаты

Единовременная денежная помощь "Пакет школьника" в размере 5 тысяч гривен не учитывается при расчете совокупного дохода семьи. Соответственно, эта сумма никоим образом не уменьшит размер государственной социальной помощи для малообеспеченных семей, почему это официально сообщил Пенсионный фонд Украины.

Как государство рассчитывает совокупный доход?

Размер помощи малообеспеченной семье определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Этот показатель рассчитывается в среднем за месяц на основе доходов всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев.

В такой доход традиционно входят зарплата, пенсия, стипендия, пособие по безработице и другие страховые выплаты.

Также социальные службы обязательно учитывают денежные переводы из-за рубежа, дивиденды, средства от аренды земли или продажи имущества.

Однако, согласно постановлению Кабинета Министров № 809, "Пакет школьника" стал исключением из этого правила.

Напомним, что программа поддержки первоклассников стартовала ранее. И почти 80% семей уже подали заявки на получение средств в рамках программы "Школьный набор".

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В частности, еще есть время подать заявку на денежную выплату. Сделать это можно до 5 ноября.