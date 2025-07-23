В Украине продают памятные 50 гривен: где и за сколько можно приобрести

В 2024 году Нацбанк выпустил памятную банкноту 50 гривен с особым вертикальным дизайном. Ее посвятили несокрушимости украинцев.

Сколько стоят памятные 50 гривен?

Новая банкнота продается в ограниченном количестве – не более 40 в одни руки, сообщает 24 Канал на НБУ.

Смотрите также В Украине можно купить редкую золотую монету: как она выглядит и сколько стоит

Памятная банкнота "Единство спасает мир", посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности.

Эти 50 гривен выпустили в тираже 300 000 штук, из которых: 299 952 – в сувенирной упаковке, а две – неразрезанные листы (на одном листе 24 банкноты). Цена такой банкноты – 245 гривен. Их номера находятся в диапазоне 0000001-0300000, что придает купюрам дополнительную коллекционную ценность.

Как выглядит банкнота?

На лицевой стороне новой купюры, которую продает Нацбанк, в центральной части размещено художественно-образную композицию, которая отражает стилизованный абрис Украины, что ассоциируется с сердцем, к которому подходят сосуды.

Памятные 50 гривен / НБУ

В нижней части изображена Земля. На ее фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты в Украину". В верхней части – стилизованный шеврон ВСУ, надпись "Украина”, изображение малого Государственного Герба.

Основное изображение обратной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, что "символизирует сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного трезубца. Особенностью же купюры является дизайн – выполненный вертикально.