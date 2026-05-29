Пассивный доход в начале лета: можно ли еще заработать на депозитах в Украине
Вероятнее всего, что в первую неделю июня ставки по гривневым депозитам останутся без существенных изменений. В то же время банки и в дальнейшем будут поощрять украинцев к вкладам акционными предложениями, повышенными процентами по отдельным программам и дополнительными бонусами для новых клиентов.
Какой будет ситуация в начале лета
Эксклюзивно для 24 Канала детали рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Депозиты остаются важным ресурсом для финучреждений, а для граждан – одним из самых понятных и прогнозируемых инструментов сохранения средств.
Итак, средняя доходность гривневых депозитов в зависимости от срока размещения средств будет находиться в пределах 13 – 14,5% годовых, а вот самые выгодные предложения могут обеспечить до 17,5% годовых.
Эксперт также напомнил, что эффективность вкладов в значительной степени зависит от курсовой динамики и срока размещения денег.
Если цена доллара не превысит критических ориентиров, депозиты не только защитят средства украинцев от обесценивания, но и принесут реальный доход. При благоприятном сочетании различных факторов, прибыль может достичь до 4% от суммы сбережений.
Для 6-месячных вкладов предел составляет 46,5 – 47 гривен за доллар.
Для годовых вкладов показатель равен 49 – 50 гривен за доллар.
В то же время инфляция должна оставаться в пределах 11 – 13,5%.
Именно поэтому депозиты в национальной валюте в начале лета будут сохранять свою практическую привлекательность. Они не станут средством быстрого заработка, работая преимущественно на защиту покупательной способности средств.
К слову, банкир прогнозирует сохранение наибольшего интереса к гривневым депозитам на 6 – 9 месяцев, а также сроком на 1 год.
Однако особую популярность могут иметь именно полугодовые программы, ведь они сочетают конкурентную доходность с гибкостью. Уже через 6 месяцев клиент сможет или получить средства вместе с процентами или переоформить вклад на новых, потенциально более выгодных условиях.
Обратите внимание! Заложенный в госбюджете на 2026 год курс доллара составляет 45,70 гривны, поэтому валюта в этом году вряд ли превысит вышеописанные рискованные отметки.
Советы от эксперта по депозитам
Открыть депозит можно дистанционно. Например, через мобильное приложение банка это займет всего несколько минут.
Для более точного расчета своего дохода можно пользоваться депозитными калькуляторами на сайтах финучреждений.
Важно выбирать не только выгодные ставки, но и удобные условия программ – кому-то нужна возможность пополнять вклад, а кто-то хочет регулярно получать начисленные проценты.