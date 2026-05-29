Пассивный доход в начале лета: можно ли еще заработать на депозитах в Украине

Вероятнее всего, что в первую неделю июня ставки по гривневым депозитам останутся без существенных изменений. В то же время банки и в дальнейшем будут поощрять украинцев к вкладам акционными предложениями, повышенными процентами по отдельным программам и дополнительными бонусами для новых клиентов.

Какой будет ситуация в начале лета

Эксклюзивно для 24 Канала детали рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Депозиты остаются важным ресурсом для финучреждений, а для граждан – одним из самых понятных и прогнозируемых инструментов сохранения средств.

Смотрите также Прожиточный минимум в 2026 году: что скрывает главная социальная цифра Украины

Итак, средняя доходность гривневых депозитов в зависимости от срока размещения средств будет находиться в пределах 13 – 14,5% годовых, а вот самые выгодные предложения могут обеспечить до 17,5% годовых.

Эксперт также напомнил, что эффективность вкладов в значительной степени зависит от курсовой динамики и срока размещения денег.

Если цена доллара не превысит критических ориентиров, депозиты не только защитят средства украинцев от обесценивания, но и принесут реальный доход. При благоприятном сочетании различных факторов, прибыль может достичь до 4% от суммы сбережений.

Для 6-месячных вкладов предел составляет 46,5 – 47 гривен за доллар.

Для годовых вкладов показатель равен 49 – 50 гривен за доллар.

В то же время инфляция должна оставаться в пределах 11 – 13,5%.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому депозиты в национальной валюте в начале лета будут сохранять свою практическую привлекательность. Они не станут средством быстрого заработка, работая преимущественно на защиту покупательной способности средств.

К слову, банкир прогнозирует сохранение наибольшего интереса к гривневым депозитам на 6 – 9 месяцев, а также сроком на 1 год.

Однако особую популярность могут иметь именно полугодовые программы, ведь они сочетают конкурентную доходность с гибкостью. Уже через 6 месяцев клиент сможет или получить средства вместе с процентами или переоформить вклад на новых, потенциально более выгодных условиях.

Обратите внимание! Заложенный в госбюджете на 2026 год курс доллара составляет 45,70 гривны, поэтому валюта в этом году вряд ли превысит вышеописанные рискованные отметки.

Советы от эксперта по депозитам