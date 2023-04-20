Что будет с пенсией при выезде за границу: ответ Минреинтеграции

Среди пенсионеров, выехавших за границу, немало тех, кто получал выплаты в наличной форме физически. Минреинтеграции рассказали, что выплаты можно будет получать международными переводами.

Пенсия за границей

Пенсионеры, которые получали выплаты наличными в отделение Укрпочты, но сейчас проживают за границей, смогут теперь получать пенсии через международные переводы.

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Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания).



Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном ПФУ.

Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме,

– сообщили в ведомстве.

Какие пенсии в Украине

Средняя пенсия в Украине после мартовской индексации составляет 5 238 гривен. Наивысшую пенсию получают в Киеве – 7 129 гривен, а самую низкую в Тернопольской области – 3 998 гривен.

В апреле прошел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который касался около 600 тысяч граждан. Повышение было индивидуальным и зависело от нескольких факторов:

страхового стажа человека (учитывается дополнительный стаж, приобретенный пенсионером, продолжая работать после выхода на пенсию);

от соотношения между зарплатой, получаемой человеком, и средней зарплатой по стране (так называемый коэффициент заработка).

В Июне работающие пенсионеры получат доплату к пенсии – 1 200 гривен. Речь идет о тех, кто имеет не менее 35 лет стажа и имел выплату в размере не менее 7 000 гривен.