Пенсии в декабре возрастут, но не для всех: кому перечислят выплаты

С 1 декабря для украинцев увеличатся пенсии. Это касается 3 категорий лиц. Кто именно входит в список, читайте в тексте.

Ранее минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, составляла 2027 гривен. Но с 1 декабря она вырастет до 2093 гривны.

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Такой рост произойдет из-за того, что изменится прожиточный минимум, к которому привязана минимальная пенсия.

Кто получит надбавки

Максимальная пенсия будет составлять

Повышение пенсий коснется тех:

кто получает минималку – вырастет на 66 гривен;

кто имеет максимальную пенсию – вырастет на 660 гривен;

кто имеет сверхурочный стаж и надбавки к пенсиям (донорские, ветеранские и другие);

Перерасчет пенсий состоится и для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии – на уровне 2500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Индексация социальных выплат с 1 декабря

Изменятся не только пенсии, но и размер алиментов на детей, выплаты на ребенка, пособие по безработице и т.д.

Выплаты на детей (до 6 лет) – 2272 гривен.

Выплаты на детей (до 18 лет) – 2833 гривен.

Выплаты трудоспособным лицам – 2684 гривен.

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Пенсии в 2023 году

В 2023 году в Минсоцполитике обещают проиндексировать пенсии. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.

Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения.

– добавил заместитель министра.