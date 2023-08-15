Пенсия во время военного положения: какие изменения ждут украинцев

Из-за войны формат социальных выплат для украинцев изменился. Это связано как с вынужденным переездом пенсионеров на другие территории, так и с изменениями в законодательстве.

Что изменилось в пенсиях за полтора года

Самое главное, что произошло с пенсиями за последние полтора года – повышение на 33%. Размер выплат вырос с 3991,53 гривны в январе 2022 года до 5311,44 гривны в июле 2023 года.

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В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой украинские пенсионеры сейчас получают следующие выплаты:

1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. После этого пересчета для некоторых пенсионеров размер минимальных выплат поднялся с 2100 гривен до 2 520 гривен.

В ПФУ говорят, что, несмотря на военное состояние, повышение выплат будет происходить в дальнейшем. Если в бюджете будут выделены средства, они будут направлены на следующую индексацию.

Пенсионеры теперь могут решать вопросы, связанные с пенсионным фондом дистанционно – онлайн. Процедура стала возможна благодаря развитию онлайн-кабинета на веб-портале ПФУ.

Также услуга выплаты пенсий на почте стала доступна и за рубежом. Пенсионер сможет обратиться в уполномоченные органы, чтобы получать средства через международный перевод.

Будут ли изменения в пенсиях в 2024 году

Идентификация на получение пенсии была отсрочена. Пенсионерам предстоит пройти процедуру проверки до января 2024 года. До этого времени продление выплат происходит автоматически.

В ПФУ обещают при малейших возможностях проводить перерасчет пенсий. Несмотря на сложную ситуацию в 2023 году, правительству удалось повысить размер выплат. Так, в июле 2023 года пересматривались пенсии для ученых и госслужащих.

Представители Пенсионного фонда отмечают, что изменение размера надбавок происходит в соответствии с повышением прожиточного минимума. На эти пересчеты не влияют стаж, возраст и личные обстоятельства пенсионера.