Пенсии в Украине: насколько увеличатся выплаты в 2024 году
В 2024 году пенсионеров ожидают перемены. Они связаны с новыми размерами как минимальной, так и максимальной пенсии. Повышение пенсий также заложено в проекте государственного бюджета на 2024 год.
В Украине в следующем году будет запущена пенсионная реформа. Ее цель – довести уровень выплат до 30-50% средней зарплаты, а также сравнить старые и новые пенсии.
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На сколько вырастут пенсии в Украине
- Минимальная пенсия
С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.Любопытно! В 2022 и 2023 пенсия не менялась. Она составила 2093 гривны.
- Максимальная пенсия
Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.Заметьте! Средняя пенсионная выплата сейчас составляет 5311 гривен. В 2024 году она составит до 6 тысяч гривен.
Индексация 2024 года: кого ждет
В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.
- С января повышение получают те, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Об этом мы писали выше.
- В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.
Речь идет о мужчинах, заработавших 35 лет стажа, и о женщинах, имеющих 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января – до 2840 гривен, а с 1 апреля – 3200 гривен в месяц.
- В марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану.
Если пенсионер получил необходимое количество стажа к своему 65-летию, его пенсия будет расти с каждой индексацией. В 2024 году для нее будут внедрены новые правила – в частности, введут так называемые пенсионные баллы.Напоминаем, 9 ноября Верховная рада Украины окончательно утвердила проект бюджета в 2024 году. Следовательно, показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен – до 1,768 триллиона гривен.