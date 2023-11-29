Пенсии в Украине: насколько увеличатся выплаты в 2024 году

В 2024 году пенсионеров ожидают перемены. Они связаны с новыми размерами как минимальной, так и максимальной пенсии. Повышение пенсий также заложено в проекте государственного бюджета на 2024 год.

В Украине в следующем году будет запущена пенсионная реформа. Ее цель – довести уровень выплат до 30-50% средней зарплаты, а также сравнить старые и новые пенсии.

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На сколько вырастут пенсии в Украине

Минимальная пенсия

С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.

Максимальная пенсия

В 2022 и 2023 пенсия не менялась. Она составила 2093 гривны.

Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.

Индексация 2024 года: кого ждет

Средняя пенсионная выплата сейчас составляет 5311 гривен. В 2024 году она составит до 6 тысяч гривен.

В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.

С января повышение получают те, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Об этом мы писали выше. В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.

Речь идет о мужчинах, заработавших 35 лет стажа, и о женщинах, имеющих 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января – до 2840 гривен, а с 1 апреля – 3200 гривен в месяц.

В марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану.

Если пенсионер получил необходимое количество стажа к своему 65-летию, его пенсия будет расти с каждой индексацией. В 2024 году для нее будут внедрены новые правила – в частности, введут так называемые пенсионные баллы.