Кому не повысят пенсии в апреле 2025 года
- Пенсии не увеличатся у тех, кто получает максимальные выплаты, размер которых составляет 23 610 гривен.
- Индексация не повлияет на лиц, которые вышли на пенсию с начала 2025 года.
В марте состоялась индексация пенсий. Однако далеко не все пенсионеры могут ощущать повышение выплат.
У кого не вырастут пенсии в апреле
Так пенсии не увеличились у тех лиц, получающих максимальные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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По состоянию на сейчас размер самой большой пенсии составляет 23 610 гривен. Это лимит в десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Также индексация не повлияла на лиц, которые вышли на пенсию с начала 2025 года. Так она не распространяется на людей, которым пенсия была назначена в текущем году.
В частности повышение пенсий и страховых выплат осуществлялось на 11,5 %, или на коэффициент 1,115. Минимальное повышение составило 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен.
Обратите внимание! В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсий в области вырос по сравнению с началом года на 544 гривен и составил 6625 гривен.