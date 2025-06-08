Часть пенсионеров получит выплаты наперед

Некоторые украинские пенсионеры имеют возможность получить пенсию авансом – сразу за полгода. Кто может воспользоваться этой опцией и как оформить выплаты наперед, читайте далее.

Кто может получить пенсию наперед

Украинские пенсионеры, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, могут получить пенсию сразу за полгода вперед. Такая возможность предусмотрена действующим пенсионным законодательством, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Таким образом, соответствии со статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", авансовая выплата доступна только тем, кто навсегда покидает страну.

Как получить пенсию наперед Чтобы получить средства, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ с соответствующим заявлением, паспортом для выезда за границу с отметкой о ПМЖ или документом, удостоверяющий иностранца или лицо без гражданства, а также справкой о снятии с регистрации в Украине.

Теряет ли пенсионер право на выплаты при выезде за границу

После снятия с учета пенсию за шесть месяцев зачислят на банковскую карточку в течение месяца. В то же время после оформления ПМЖ большинство пенсионеров теряют право на дальнейшие выплаты из Украины.

Исключения возможны только по международным соглашениям. Однако те же, кто выехал временно, в частности из-за войны, могут и в дальнейшем получать пенсию, но с обязательным ежегодным подтверждением личности.